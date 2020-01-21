"Нефтехимик" расторг контракт с капитаном команды, устроившим ДТП

Хоккейный клуб "Нефтехимик" из Нижнекамска после изучения информации о ДТП с участием капитана команды Степана Захарчука объявил о расторжении контракта с хоккеистом.

В воскресенье внедорожник стал участником дорожно-транспортного происшествия в Нижнекамске, после чего скрылся с места. Позже автомобиль был найден и отправлен на штраф-стоянку, а благодаря записи на видеорегистраторе, установленном на одном из автомобилей, удалось выяснить владельца транспортного средства. Им оказался капитан местного "Нефтехимика" Степан Захарчук.

В понедельник клуб заявил о том, что внимательно изучит всю информацию об этом инциденте, а уже во вторник появилось сообщение о расторжении контракта с Захарчуком.

"После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука, "Хоккейный клуб "Нефтехимик" принял решение о расторжении контракта с хоккеистом", - говорится в опубликованном заявлении на сайте клуба.

Захарчуку 33 года, и он пришел в клуб перед нынешним сезоном, проведя в регулярном чемпионате 41 матч и набрав 12 очков. В его активе есть победа в Кубке Гагарина в 2010 году вместе с казанским "Ак Барсом".