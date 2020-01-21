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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новым главой Минэкономразвития стал Максим Решетников

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Новым главой Минэкономразвития назначен Максим Решетников. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого Решетников занимал пост губернатора Пермского края, а еще ранее работал министром в правительстве Москвы, возглавляя там департамент экономической политики.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Решетникова Максима Геннадьевича Министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию", - говорится в документе.

С 2016 года должность главы Минэкономразвития занимал Максим Орешкин.

Справка "РГ"

Максим Решетников родился в городе Пермь, окончил пермскую Гимназию №17. Еще в старших классах он заинтересовался информационными технологиями в рыночной экономике, что и подтолкнуло его к дальнейшему изучению экономической математики в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Фото: government.ru
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В 2003 году Максим Решетников успешно защитил диссертацию "Управление экономикой региона на основе финансовых потоков: принципы и модели" на примере родной Пермской области. Во время учебы он вместе с группой студентов-единомышленников участвовал в создании программного обеспечения, позволяющего моделировать и производить анализ эффективности бизнес-процессов.

После этого Максиму Решетникову предложили работу в администрации области, где он занимался планированием бюджета региона. Именно здесь началась его дальнейшая политическая карьера.

В 2010-2011 годах он работал первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, после этого еще пять лет - в правительстве Москвы. В 2017 году Решетников возглавил Пермский край.

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