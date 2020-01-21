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21.01.2020 14:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пермский политех откроет филиал в Когалыме

Текст: Инесса Суворова (Пермь)

В нынешнем году Пермский политехнический национально-исследовательский университет проведет первый набор абитуриентов из городов Когалым, Покачи и Лангепас. А еще через три года в Когалыме будет открыт филиала ПНИПУ, когда будет завершено строительство нового университетского кампуса.

На этой неделе представители Пермского политеха проведут профориентационные мероприятия в этих трех городах Ханты-Мансийского автономного округа. В числе делегации, отправляющейся в ХМАО - эксперты ЕГЭ, которые поделятся своим опытом со школьниками в решении заданий единого госэкзамена по математике и физике.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Эти предметы встречаются как вступительные испытания на большинстве направлений программ бакалавриата и специалитета ПНИПУ. Планируется, что на встречу придут 600 школьников 8-11 классов и их родители. Пока они будут знакомиться с университетом, его учебной и научно-исследовательской деятельностью, представители Пермского политехнического университета разберут вместе с педагогами типичные ошибки при решении задач первой и второй части ЕГЭ по физике и математике для того, чтобы подготовка школьников к экзаменам проходила на хорошем уровне.

Как сообщили в университете, пока в Когалыме будут строить кампус, студенты будут учиться в Перми, а третьекурсниками переедут на родину. Комплекс под одной крышей объединит все: и науку, и лаборатории, и учебные сегменты, кластер, и общежитие, и спортивные комплексы.

Справка "РГ"

В декабре ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов совместно с представителями бизнеса и властями ХМАО подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает взаимодействие сторон в целях обеспечения научной и образовательной деятельности на территории Когалыма. Это будет способствовать развитию в регионе современной научной и образовательной среды, включая подготовку инженерных кадров для нефтегазовой отрасли в соответствии с передовыми международными стандартами. К преподаванию планируется привлечь ведущих российских и иностранных преподавателей.

Общество Образование Общество Наука Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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