Под Тольятти собаки загрызли на базе отдыха оленя и двух страусов

На базе отдыха "Хуторок Озерный" в Ставропольском районе неподалеку от Тольятти собаки разорвали оленя и двух страусов.

Нападение произошло ночью 14 января, рассказала "РГ" директор базы отдыха Ольга Кулаксыз. По ее словам, кто-то привез на машинах несколько крупных агрессивно настроенных собак и запустил их в вольер и загон, где содержались северный олень и три страуса.

Животные попытались спастись и проломили ограждения, сумев выбраться к хозпостройкам. Здесь собаки разорвали оленя и двух страусов.

Одного страуса, по словам Ольги Кулаксыз, сотрудникам удалось отбить буквально руками. Сейчас он на реабилитации, есть надежда, что птица поправится.

На базу отдыха вызвали службу по отлову собак, псов поймали и увезли.

В полицию администрация заведения пока не обращалась, так как есть печальный опыт. В прошлом году было нападение на беременную олениху, которую неизвестные закидали камнями. Правоохранительные органы так и не взяли дело в работу.

По мнению Ольги Кулаксыз, гибель животных выгодна соседям-дачникам, которые таким образом хотят избавится от базы отдыха.