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21.01.2020 01:17
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Прошел четвертый этап чемпионата России по баскетболу 3х3

Текст: Илья Трисвятский
Четвертый этап чемпионата России по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3 состоялся в Перми. Здесь успех праздновали мужская и женская команды из Санкт-Петербурга.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всего календарь чемпионата страны, проходящего под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), состоит из восьми этапов регулярного сезона и мартовского финала. Ранее этапы уже игрались в Воронеже, Кстово Нижегородской области и Иваново. Причем на каждом из турниров победу неизменно одерживали спортсмены питерского Центра олимпийской подготовки - и мужчины, и девушки, и основные коллективы, и вторая команда ЦОПа из города на Неве.

Фото: VTB League / flickr.com
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Питерцы вновь порадовали главу РФБ Андрея Кириленко, начинавшего свою профессиональную карьеру игрока именно в Северной Пальмире. Кстати, именно президент нашей федерации руководит комиссией по баскетболу 3х3 в Международной федерации баскетбола (ФИБА).

В турнире девушек приняли участие шесть команд. Сначала они были разбиты на две тройки, где определили пары полуфиналистов. В решающем матче вторая команда питерского Центра олимпийской подготовки (ЦОП-2), за которую выступали Мария Барышникова, Анна Бойкова, Елизавета Емельянова, Арина Нагибина, переиграла казанский "Тулпар" (Таисия Афанасьева, Анна Вавилина, Олеся Николенко, Ирина Чекунова) - 20:18 в овертайме. Победный бросок в активе Емельяновой. Это второе "золото" ЦОП-2 в нынешнем сезоне. "Бронза" досталась девушкам екатеринбургского коллектива с вкусным названием "Десерт".

У мужчин при дюжине участников на предварительной стадии было образовано четыре тройки. Плей-офф стартовал с четвертьфинала. До матча за титул добрались ЦОП "Нева" (Леопольд Лагутин, Артем Тимофеев, Алексей Топорков, Шалва Шаташвили) и московская "Davidoff Team" (Денис Бергман, Никита Вавилов, Семен Дебда, Никита Макшев). Питерцы оказались сильнее - 21:17. Героем концовки стал Шаташвили, который трижды поразил кольцо соперника с дальней дистанции. Такие броски оцениваются в два балла, а не в три, как в классическом баскетболе. Но при этом в "три на три" попадание с ближней и средней дистанции - одно очко. "Бронза" у питерского "ЦОП-Теорема". Заметим, что "невские" в чемпионате 2019/20 занимают первое место на этапе уже в третий раз.

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По итогам восьми этапов определятся участники финального турнира - 10 мужских команд и пять женских. Считается общая сумма очков за места, занятые на этапах. Здесь градация такая: первое место - 100 баллов. Второе - 80, третье - 70, затем 60, 50, 45, 40 и так далее.

Положение лидеров в чемпионате России

Мужчины: "ЦОП-Нева" (Санкт-Петербург) - 360 очков, "Davidoff Team" (Москва) - 280, "ЦОП-Теорема" СПб - 185 очков, "Гагарин" (Химки), "Три Звездочки" (Москва) - по 180.

Женщины: ЦОП-2 СПб - 270, ЦОП-1 СПб - 220, "Тулпар" (Казань) - 210, МБА (Москва) - 200, "Москва", "Энергия" (Иваново) - по 130.

Тем временем

ФИБА объявила календарь турниров высшей категории "Мастерс" в рамках "Мирового тура"-2020 по баскетболу 3х3. Общий призовой фонд всех соревнований повышен на 700 тысяч долларов и теперь составляет 2,8 миллиона долларов. "Мастерсы" с начала апреля по конец октября пройдут в Катаре, Филиппинах, Китае (дважды), Мексике, Японии, Чехии, Швейцарии, Венгрии, Канаде, США, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах - всего 13 турниров. Финальный этап состоится в ноябре в Саудовской Аравии. Ждем успешных выступлений на топ-уровне от российских команд, но все же главное соревнование сезона - Олимпиада в Токио, где наша страна будет представлена по максимуму - и мужской сборной, и женской.

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