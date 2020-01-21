Новости

Число иностранцев, погибших при пожаре под Томском, возросло до 11 07:52
Сократились сроки постановки на кадастровый учет 07:46
Головин помог "Монако" выйти в 1/8 финала Кубка Франции 07:43
В Томске СК возбудил дело о гибели 10 рабочих при пожаре 07:17
Шарапова проиграла Векич в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии 07:15
Республиканцы в Сенате могут рассмотреть импичмент в ускоренном режиме 07:14
Второй случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Шанхае 07:07
Число жертв при пожаре под Томском возросло до 10 07:00
Под Томском при пожаре погибли 9 рабочих 06:38
Осужденного экс-мэра Пушкарева привезли в СИЗО Владивостока 06:35
Сеул включит Ормузский пролив в зону операций антипиратского подразделения 06:28
Хабаровчанка осуждена за «минирование» суда ради спасения сожителя 06:14
Лаос получил партию танков и бронеавтомобилей из России 06:12
Совместные учения военных РФ и Сирии прошли в порту Тартус 05:35
Россия предоставила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии 05:25
Авиарейс из Москвы на Сахалин задержался из-за болезни пассажира 05:00
На Колыме загорелся рыболовецкий траулер с 47 членами экипажа 04:49
Иран заявил о попадании двух ракет в украинский Boeing 04:49
Вильфанд объяснил экстремально теплую погоду в России 04:41
ЮНЕСКО: 90% преступлений против журналистов остаются безнаказанными 04:30
Власти Мексики задержали одного из лидеров Северо-восточного картеля 04:25
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8 04:20
Украинский военный застрелил коллегу из-за разных политических взглядов 04:11
В Бурятии мужчина ограбил и попытался изнасиловать школьницу 03:55
В читинской школе во время урока с потолка упал кусок штукатурки 03:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 07:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сократились сроки постановки на кадастровый учет

Текст: Марина Трубилина

Средний срок кадастрового учета в 2019 году составил четыре дня. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2014 году, когда этот срок был равен 10 дням. Ускорение этой процедуры стало возможно благодаря внедрению электронных сервисов и развитию различных форм межведомственного взаимодействия, сообщает Федеральная кадастровая палата.

Фото: iStock
Расширение программы маткапитала увеличит спрос на рынке недвижимости

В ряде регионов поставить недвижимость на учет можно еще быстрее. Так, в Мордовии, Северной Осетии и Ставропольском крае средний срок проведения этой процедуры - всего два дня. В 24 регионах - к примеру, в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областях - это занимает три дня. В Московской, Орловской, Смоленской областях и еще 14 регионах - четыре дня. При этом по законодательству постановка на кадастровый учет должна проводиться в течение пяти рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав, при подаче документов через МФЦ - семь рабочих дней.

На конец 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) было учтено уже более 170,6 миллиона объектов недвижимости.

Экономика Недвижимость Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Мордовия СКФО Северная Осетия СКФО Ставропольский край ЦФО Белгородская область ЦФО Брянская область

Главное сегодня

Россия предоставила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Под Томском при пожаре погибли 9 рабочих
Вильфанд объяснил экстремально теплую погоду в России
Иран заявил о попадании двух ракет в украинский Boeing
В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми
Технологии
Технологии
Санкции и ограничения: главные события IT-рынка
Здоровье
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защищаться от гриппа людям без прививки