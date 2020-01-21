Сократились сроки постановки на кадастровый учет

Средний срок кадастрового учета в 2019 году составил четыре дня. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2014 году, когда этот срок был равен 10 дням. Ускорение этой процедуры стало возможно благодаря внедрению электронных сервисов и развитию различных форм межведомственного взаимодействия, сообщает Федеральная кадастровая палата.

В ряде регионов поставить недвижимость на учет можно еще быстрее. Так, в Мордовии, Северной Осетии и Ставропольском крае средний срок проведения этой процедуры - всего два дня. В 24 регионах - к примеру, в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областях - это занимает три дня. В Московской, Орловской, Смоленской областях и еще 14 регионах - четыре дня. При этом по законодательству постановка на кадастровый учет должна проводиться в течение пяти рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав, при подаче документов через МФЦ - семь рабочих дней.

На конец 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) было учтено уже более 170,6 миллиона объектов недвижимости.