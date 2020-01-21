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21.01.2020 16:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд вынес решение о блокировке приложения магазина iHerb в России

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ульяновский областной суд постановил удалить приложение магазина пищевых добавок iHerb из сервисов GooglePlay и AppStore. На этом настаивала региональная прокуратура, которая сочла распространяемый магазином товар опасным для здоровья.

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"Исследовав препараты из магазина iHerb, специалисты Российского университета дружбы народов сделали вывод, что в некоторых из них содержатся растительные вещества и консерванты, запрещенные для приготовления любых детских продуктов. При этом часть продукции не выдерживает технический регламент Таможенного союза", - сообщил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Среди распространяемых через сайт биологически активных добавок оказались и те, в состав которых входит 31 растение из 339 запрещенных для использования в БАДах. В них есть психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости www.ria.ru
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"Также на интернет-ресурсе предлагаются к приобретению незарегистрированные на территории РФ гомеопатические лекарственные препараты, в том числе под видом БАД", - сообщил Василий Зима.

Иск о запрете приложения направил в суд прокурор Засвияжского района Ульяновска. В нем содержалось требование признать информацию из фирменного приложения iHerb запрещенной к распространению в РФ, а компанию-владельца обязать удалить его из "магазинов мобильных приложений". В августе прошлого года районный суд отклонил иск. Теперь прокуратура обжаловала это решение, а областной суд встал на ее сторону, отменив решение первой инстанции. Приложение подлежит удалению.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область

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