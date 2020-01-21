Суд вынес решение о блокировке приложения магазина iHerb в России

Ульяновский областной суд постановил удалить приложение магазина пищевых добавок iHerb из сервисов GooglePlay и AppStore. На этом настаивала региональная прокуратура, которая сочла распространяемый магазином товар опасным для здоровья.

"Исследовав препараты из магазина iHerb, специалисты Российского университета дружбы народов сделали вывод, что в некоторых из них содержатся растительные вещества и консерванты, запрещенные для приготовления любых детских продуктов. При этом часть продукции не выдерживает технический регламент Таможенного союза", - сообщил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Среди распространяемых через сайт биологически активных добавок оказались и те, в состав которых входит 31 растение из 339 запрещенных для использования в БАДах. В них есть психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества.

"Также на интернет-ресурсе предлагаются к приобретению незарегистрированные на территории РФ гомеопатические лекарственные препараты, в том числе под видом БАД", - сообщил Василий Зима.

Иск о запрете приложения направил в суд прокурор Засвияжского района Ульяновска. В нем содержалось требование признать информацию из фирменного приложения iHerb запрещенной к распространению в РФ, а компанию-владельца обязать удалить его из "магазинов мобильных приложений". В августе прошлого года районный суд отклонил иск. Теперь прокуратура обжаловала это решение, а областной суд встал на ее сторону, отменив решение первой инстанции. Приложение подлежит удалению.