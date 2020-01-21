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21.01.2020 12:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Башкирии главой района впервые стала женщина

Текст: Айгуль Камаева

В администрации Кигинского района РБ сменилось руководство. Впервые муниципалитет возглавила женщина. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

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- Сегодня впервые в новейшей истории Башкортостана главой района избрана женщина - Зухра Маулитбаевна Гордиенко, - написал на своей странице Радий Хабиров.

Также он пообещал, что это только "первая ласточка" и женщинам в регионе будут также, как и мужчинам, доверять ответственные посты, исходя не из стереотипов, а исключительно из профессиональных и человеческих качеств претендента.

Уточним, последние четыре года пост главы администрации Кигинского района занимал Шамиль Мухаметдинов.

Зухра Гордиенко до назначения была заместителем главы администрации по социальным вопросам Учалинского района.

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