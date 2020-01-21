В Башкирии главой района впервые стала женщина

В администрации Кигинского района РБ сменилось руководство. Впервые муниципалитет возглавила женщина. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

- Сегодня впервые в новейшей истории Башкортостана главой района избрана женщина - Зухра Маулитбаевна Гордиенко, - написал на своей странице Радий Хабиров.

Также он пообещал, что это только "первая ласточка" и женщинам в регионе будут также, как и мужчинам, доверять ответственные посты, исходя не из стереотипов, а исключительно из профессиональных и человеческих качеств претендента.

Уточним, последние четыре года пост главы администрации Кигинского района занимал Шамиль Мухаметдинов.

Зухра Гордиенко до назначения была заместителем главы администрации по социальным вопросам Учалинского района.