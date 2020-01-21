В Перми банда из трех мужчин получила срок за похищение человека

В Перми суд признал трех мужчин виновными в похищении человека "группой лиц по предварительному сговору".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленники похитили жителя Перми, который утром спешил на работу. Накинув на голову мешок, они посадили жертву в автомобиль и увезли за город, где насильно удерживали в бане. Знакомым похищенного они отправили сообщение с требованием выкупа в размере 12 миллионов рублей и угрозами убийства в адрес похищенного, если оно не будет выполнено.

Полицейским удалось задержать одного из участников банды, который сознался в содеянном преступлении и указал место, где был спрятан похищенный. В дальнейшем удалось задержать и двух других участников преступления. На время следствия все трое были помещены под стражу.

Суд приговорил мужчину участников банды к лишению свободы на сроки от восьми до десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и крупным штрафам.