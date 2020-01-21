В Перми подрядчика оштрафовали на 3,5 миллиона за плохую уборку снега

"ДСТ-Строй", подрядная организация по осуществлению уборки улиц и дорог в Мотовилихинском районе Перми, оштрафована почти на 3,5 миллиона рублей за невыполнение нормативных обязанностей - такие санкции предусматривает их рабочий контракт. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

"Очистка дорог должна производиться на всю ширину проезжей части. Однако по итогам объездов было выявлено заужение проезжей части дорог, в частности, по улицам Целинной, Юрша, - говорится в сообщении МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района". - Также нарушения были допущены в части обработки тротуаров. Перед подсыпкой реагентов не была произведена очистка от снега тротуаров по улицам Дружбы и Крупской, что повлекло образование "снежной каши".

В январе подрядчик допустил множество нарушений по содержанию дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта. Например, в микрорайоне Садовый к остановкам было не подойти из-за сугробов и той самой "снежной каши".

Ситуация с состоянием дорог в городе дошла до того, что контролировать подрядные организации в Перми вынужден даже мэр Перми Дмитрий Самойлов. В декабре он предложил ввести новый формат контроля начальства районов и муниципалитетов и назвал его "Ногами главы района". Подразумевается, что чиновники должны сами выходить на улицы и проверять качество их обслуживания. Первым "в поля" отправился глава Ленинского района Александр Козенков.

- Раз работа с подрядчиком до сих пор не организована должным образом, Александр Николаевич, каждый день по утрам ходите разными маршрутами по району и предоставляете публичный отчет жителям у себя на странице или на странице администрации района, как устраняются нарушения в уборке улиц, - написал Самойлов на своей странице в Instagram. - Будете отчитываться и мне, и жителям, где были, что видели, как работаете с подрядчиком. Уверен, в комментариях пермяки помогут вам с выбором маршрута на следующий день. Эту практику зимой планирую распространить на глав всех районов.

Потом очередь дошла и до Мотовилихи - в своем Instagram Дмитрий Самойлов рекомендовал руководству района принять жёсткие меры, а именно активнее штрафовать подрядчика "ДСТ-Строй". По словам главы города, если такие действия не приведут его в чувство, надо расторгать контракт и нанимать другого.

- Мотовилиха сегодня явный аутсайдер по расчистке снега на тротуарах и во дворах, - сказал Самойлов.

Сейчас подрядная организация начала предпринимать активные меры по устранению недочетов. Так, рабочие бригады отправляли на улицы и в будни, и в выходные - те обработали тротуары на Садовом, остановки, зачистили пешеходных переходы, лестницы, пандусы. Большая часть техники была направлена на работу по вывозу снега, в итоге за прошедшие выходные с территории района было вывезено около 7,5 тысяч кубометров снега.