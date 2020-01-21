В Прикамье местный житель в наказание ставил пасынка на макароны

В Пермском крае завершено расследование в отношении 30-летнего жителя Красновишерска, обвиняемого в истязании несовершеннолетнего. Об этом сообщает СК РФ по Пермскому краю.

Следствие выявило, что в течение трех лет мужчина, находясь у себя в квартире, где также проживал сын его гражданской жены, систематически издевался над ребенком, которому на момент начала этих действий было четыре года.

Обвиняемый надолго ставил мальчика коленями на макароны, не давал сходить в туалет, избивал его и унижал психически.

Сейчас мужчина заключен под стражу, скоро его дело направят в суд.