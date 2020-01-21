Эксперты оценили безопасность постаматов в новосибирском метро

В новосибирском метрополитене появились постаматы одного из интернет-ретейлеров. Автоматизированные пункты выдачи посылок установлены на всех 13 станциях и позволяют забирать любые посылки, заказанные при помощи сервиса.

Метро - место массового скопления людей, объект, к которому предъявляются повышенные требования антитеррористической безопасности. И, безусловно, многие горожане, узнав о постаматах, забеспокоились. Новосибирцы помнят громкую кампанию по зачистке всех без исключения торговых точек в метрополитене, которую мэрия организовала в 2013 году. Тогда ликвидацию киосков, торгующих булочками, объясняли именно антитеррористической безопасностью.

Правда, спустя не так много времени ларьки со всякой всячиной в переходы метро благополучно вернулись. И вот теперь к ним добавились точки нового формата. "Я категорически против, - высказался председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска Игорь Салов. - Последнее место, где стоило бы открывать постаматы, - это вокзалы и метро. Думаю, что объемы интернет-торговли довольно внушительные, по собственному опыту знаю, что найти владельца постамата и кто там за что отвечает, не так-то просто (то есть уровень контроля за такими точками невысокий). И, с моей точки зрения, размещать их в метро очень опасно. На месте мэрии я незамедлительно отреагировал и запретил бы это".

При этом, как подчеркнул Игорь Салов, он не против развития бизнеса как такового и даже не против того, чтобы метрополитен - муниципальное предприятие - зарабатывал на аренде площадей. Однако необходимы четкие контртеррористические правила, которые регулировали размещение тех или иных объектов в общественных пространствах. Тем более что сегодня, с развитием интернет-технологий, возникают такие объекты, которых раньше не было, и уровень опасности которых пока мало изучен и предсказуем.

Между тем в МУП "Новосибирский метрополитен" в связи с появлением новых арендаторов никакого беспокойства не испытывают. В пресс-службе предприятия отметили, что законодательство предъявляет очень жесткие требования к арендаторам площадей, и любые торговые точки на территории метрополитена, включая постаматы, этим требованиям соответствуют. Ретейлер тоже совершенно спокоен: в компании сообщили, что каждый их постамат оборудован не менее чем двумя камерами, запись ведется круглосуточно, 24/7 работает служба поддержки постаматов, кроме того, в них доставляются только предоплаченные заказы для клиентов, чья личность полностью идентифицируется.

Кроме того, в Новосибирской таможне "РГ" заверили, что любой товар, через какого бы посредника он ни был заказан, проходит тщательную проверку. По словам представителя Новосибирской таможни Татьяны Супжановой, сейчас не нужно даже вскрывать посылку, чтобы определить уровень угрозы содержимого, - оборудование позволяет. Подозрительные посылки вскрываются, предметы могут быть направлены на специальную экспертизу.