Под Томском при пожаре погибли 9 рабочих

В поселке Причулымский Асиновского района Томской области при пожаре в бараке погибли девять рабочих.

- Сообщение о возгорании одноэтажного деревянного строения в поселке Причулымский поступило в пожарно-спасательную службу в 04:05 по местному времени, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков.

На момент прибытия пожарных деревянный барак был полностью охвачен огнем. Спастись удалось только трем проживающим в нем рабочим.

При разборе обрушившихся конструкций спасатели обнаружили тела девяти погибших. Их личность устанавливается. Причины пожара пока неизвестны.