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21.01.2020 06:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Томском при пожаре погибли 9 рабочих

Текст: Наталья Граф (Томск)

В поселке Причулымский Асиновского района Томской области при пожаре в бараке погибли девять рабочих.

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- Сообщение о возгорании одноэтажного деревянного строения в поселке Причулымский поступило в пожарно-спасательную службу в 04:05 по местному времени, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков.

На момент прибытия пожарных деревянный барак был полностью охвачен огнем. Спастись удалось только трем проживающим в нем рабочим.

При разборе обрушившихся конструкций спасатели обнаружили тела девяти погибших. Их личность устанавливается. Причины пожара пока неизвестны.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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