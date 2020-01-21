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21.01.2020 19:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Барак сгорел как спичка

При пожаре под Томском погибли одиннадцать работников пилорамы
Текст: Наталья Граф ( "Российская газета", Томск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8065)
Следственный комитет и МЧС выясняют причины пожара в деревянном бараке в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, при котором погибли 11 человек.
На момент прибытия пожарных здание было полностью в огне, обрушились перекрытия. Фото: ГУ МЧС России по Томской области На момент прибытия пожарных здание было полностью в огне, обрушились перекрытия. Фото: ГУ МЧС России по Томской области
На момент прибытия пожарных здание было полностью в огне, обрушились перекрытия. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Трагедия произошла на территории местной лесопилорамы. Она находится в долгосрочной аренде у китайского предприятия "Грин Вуд", занимающегося переработкой древесины. Для валки сибирского леса жители КНР нанимали мигрантов из Узбекистана и Таджикистана.

Вчера в 4.05 по местному времени в поселке загорелся одноэтажный барак, в котором проживали работники пилорамы. Шансов на спасение у крепко спавших лесорубов практически не было. Пожар развивался молниеносно. Сухое деревянное старое здание сгорело как спичка.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области
Томский губернатор озвучил вероятные причины пожара с 11 погибшими

- На момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем, произошло обрушение конструкций, - рассказал "РГ" представитель ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков.

Выбраться из барака удалось только двум мигрантам. В огне погибли 10 граждан Узбекистана и одна гражданка РФ. Их тела спасатели нашли при разборе завалов.

Известно, что иностранцы трудились на лесопилке легально - у всех погибших были оформлены патенты. А вот старый барак для проживания рабочих был абсолютно не приспособлен.

- Мало того, что люди жили в не предназначенном для этого здании, так еще и на окнах в нем были установлены решетки, - заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона озвучил предварительную причину трагедии - отопление здания электрическими обогревателями. При этом проводка-"времянка" была переброшена к бараку прямо с дерева. Дополнительные нагревательные элементы стояли в каждой комнате общежития.

По факту гибели 11 человек Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначен ряд судебных экспертиз. Председатель СК Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области
Появилось видео пожара под Томском, при котором погибли 11 человек

Компания по производству пиломатериалов "Грин Вуд" зарегистрирована в Асиновском районе Томской области с 2011 года. Единственным учредителем предприятия с 2018 года является Ма Цаньгуй, генеральный директор с 2019 года - Сунь Аньи. Как выяснилось, ранее прокуратура находила нарушения на данной пилораме. Последняя проверка деятельности фирмы проводилась в 2017 году, по итогам которой ей вынесли предписание об устранении замечаний. Сам барак при этом не проверялся.

В настоящее время администрация Томской области совместно с посольством Республики Узбекистан в России решают вопрос о доставке тел погибших на родину. Семьям пострадавших обещают оказать помощь. Спасшимся мигрантам предоставлено временное жилье в Асиновском районе.

После трагедии в поселке Причулымском в регионе проверят все 378 лесопильных предприятий и условия жизни их временных рабочих.

Безопасность

Следователям и спасателям теперь предстоит установить, к какой категории пожарной опасности относилось сгоревшее здание. Известно, что все погибшие гастарбайтеры имели лицензии и трудились на лесопилке легально. Но где они были зарегистрированы и были ли вообще?

Если они были зарегистрированы в сгоревшем здании, тогда класс его пожароопасности должен был соответствовать наивысшей категории В1 и в доме должна быть установлена сигнализация. Но ее не было, да и само здание, судя по кадрам пожара, было крайне ветхим. В таком случае основная ответственность ложится на собственника лесопилки. Согласно ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ответственность несет китайская фирма - владелец предприятия, а также местные власти. Неформальный же упрек можно адресовать и нашим законодателям, которые спустя несколько лет после трагедии в кемеровской "Зимней вишне" так и не наделили инспекторов МЧС России правом более частых проверок. Неотмененные "надзорные каникулы" в очередной раз стали причиной того, что сгорели люди.

Подготовил Тимофей Борисов

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область

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