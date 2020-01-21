В двух городах-миллионниках - Новосибирске и Казани - в подземке появились пункты для автоматизированной выдачи заказов. Установил их интернет-ретейлер Ozon. Эксперты к этой новации от e-commerce отнеслись настороженно.

С точки зрения безопасности уже существующая экспресс-доставка почтовых грузов в метро особых хлопот не добавляет: сейчас не нужно даже вскрывать посылку, чтобы определить угрозу. Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В Новосибирске такие постаматы установлены на всех 13 станциях и позволяют забирать любые посылки, заказанные при помощи сервиса. Новосибирцы забеспокоились, они помнят громкую кампанию по зачистке всех без исключения торговых точек в метрополитене, которую мэрия организовала в 2013 году. Тогда ликвидацию киосков, торгующих булочками, объясняли антитеррористической безопасностью. Ведь метро особый объект, это не торговый центр.

Правда, потом ларьки со всякой всячиной в переходы метро благополучно вернулись. И вот теперь к ним добавились точки нового формата. "Я категорически против, - высказался председатель комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. - Последнее место, где стоило бы открывать постаматы, - это вокзалы и метро".

При этом, как подчеркнул Игорь Салов, он не против развития бизнеса, однако необходимы четкие контртеррористические правила, которые регулировали бы размещение объектов в общественных пространствах. Тем более что сегодня, с развитием интернет-технологий возникают новые объекты, которых раньше не было и их уровень опасности пока мало изучен и предсказуем.

Последнее место, где стоило бы открыть постаматы, - это вокзалы и метро. Размещать их там опасно, уверен эксперт из Новосибирска

Между тем в МУП "Новосибирский метрополитен" в связи с появлением новых арендаторов никакого беспокойства не испытывают. В пресс-службе предприятия отметили, что законодательство предъявляет очень жесткие требования к арендаторам площадей, и любые торговые точки на территории метрополитена, включая постаматы, этим требованиям соответствуют. Ретейлер также успокоил, что каждый их постамат оборудован не менее чем двумя камерами, запись ведется круглосуточно.

Кроме того, в Новосибирской таможне "РГ" заверили, что любой товар, через какого бы посредника он ни был заказан, проходит тщательную проверку. По словам представителя Новосибирской таможни Татьяны Супжановой, сейчас не нужно даже вскрывать посылку, чтобы определить уровень угрозы содержимого - оборудование позволяет. Подозрительные посылки вскрываются, предметы могут быть направлены на специальную экспертизу.

В казанском метрополитене постаматы Ozon появились пока только на двух станциях - "Аметьево" и "Яшьлек", причем на последней его пока даже не распаковали. Однако, как выяснилось, это вопрос времени.

- Опыт показывает, что установка постамата "рядом" с клиентом увеличивает частотность его интернет-покупок в среднем в 5-6 раз, - говорит директор по развитию партнерских логистических программ в Ozon Денис Дьяченко.

По мнению министра экономики РТ Фарида Абдулганиева, развитие формата e-commerce позволяет вовлекать в сотрудничество с крупными операторами электронной торговли местные транспортные и сервисные компании. Производители получают возможность наращивать товарооборот через онлайн-площадки, не увеличивая при этом затраты на реализацию продукции.

- Размещение сети постаматов в метрополитене снимает с потребителя ограничения, связанные с ожиданием курьера дома или в офисе, - говорит он. - Покупатель становится более мобильным, зная, что сможет комфортно и безопасно забрать товар на пути своего привычного маршрута в удобное время. Между тем в странах, где формат e-commerce куда более развит, чем в России, даже в таких мегаполисах, как Гонконг, Лондон и Нью-Йорк, постаматы в метрополитенах отсутствуют.

Петербургский метрополитен тоже получил от интернет-ретейлера предложения по установке постаматов, но там категорически отказались. В Петербургском метрополитене постаматов не будет. Как объяснила его представитель Юлия Шавель, дело и в переполненности станций в часы пик, и в безопасности. Чтобы свести к минимуму возможность оставить незамеченным опасный предмет, в метро нет даже мусорных ведер. Появление постаматов - вместительных ящиков с неизвестным содержимым - не укладывается в концепцию безопасности пассажиров.

Как вам это

Михаил Остудин, директор студии локализации, Казань:

- Появление постаматов в метро меня совершенно не пугает. Больше смущает, что Оzon сократил курьерскую службу и оставил людей без работы. Собственно, этим и вызвано наращивание сети постаматов. Ну а что касается опасений за безопасность, то все новое и непонятное часто вызывает тревогу.

Анжела Анахина, маркетолог, Санкт-Петербург:

- Идея организовать какую-нибудь торговлю в метро нереальна. Во-первых, там тесно. Чаще всего людям не до покупок, пробиться бы в вагон. Во-вторых, было бы неплохо наладить хорошую сотовую связь. Большинство предпочитают расплачиваться картами, и без сети неизбежны перебои в работе банковской системы. Да и метрополитен не разрешит установку торговых автоматов из соображений безопасности.

Кому поможет умный шкаф

Если открыть карту Москвы на сайте любого оператора постаматов, то станет ясно, что столица буквально усыпана умными шкафами для получения заказов - они есть по всему городу в супермаркетах, торговых центрах, офисных комплексах и многих других точках притяжения. В подземке, правда, такого сервиса пока нет.

В пресс-службе московского метро "РГ" рассказали, что компания Ozon уже обращалась к ним с предложением установки постаматов, и оно рассматривалось, но окончательного решения пока не принято. Если в подземке все же решат внедрить такой сервис, то сначала объявят открытый аукцион, по итогам которого и определится оператор, подчеркнули в пресс-службе.

Опрошенные "РГ" эксперты ничего плохого в подземных постаматах не видят, но отмечают, что к выбору места их установки нужно подходить внимательно, чтобы не создать пассажирам дополнительных проблем. "Все зависит от планировки станций, их вестибюлей и подходных тоннелей к ним, - говорит председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. - Есть вестибюли метро, где много свободного места, и постамат никого не стеснит. А есть станции, например, построенные в 1960-е годы, где тесно, и постамат там просто не поместится. Так что смотреть нужно в каждом конкретном случае, общего решения не может быть".

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин добавляет, что постаматы не только не навредят транспортной системе, но и могут пойти ей на пользу. "Подобные сервисы избавляют город от паразитной транспортной работы, - отмечает он. - Вам не нужно ехать через весь город, чтобы что-то купить, а можно забрать покупку на ближайшей станции метро. Один курьер гораздо меньше загрузит транспортную систему, чем десять человек в поисках нужных покупок".

Подготовил Александр Мелешенко

Постамат - безопасный и рентабельный?

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах и правоохранительных органах рассказали, что ничего такого уж страшного в установках постаматов в метро нет. Конечно, надо принять все меры безопасности, а для этого изучить зарубежный опыт, где постаматы на объектах транспорта - обыденное дело.

Сразу надо быть готовым к тому, что обеспечение безопасности постаматов в метро обойдется в копеечку - здесь обычными видеокамерами и даже системами распознавания лиц не обойдешься. Понадобится и другая аппаратура, распознающая взрывчатку, радиоактивные и химические отравляющие вещества, наркотики, подавляющая радиосигналы для активации взрывных устройств.

Да и сам корпус постамата надо сделать таким, чтобы он не превратился в оболочку мины и не наполнил зал станции убойными элементами. Как, например, стеклянный газетный киоск или цветочный ларек в подземном переходе - случаи были. Кто все это оплатит - руководство метрополитена, мэрия или хозяева постаматов? И станут ли постаматы после этого рентабельны? Или же кто-то решит сэкономить на безопасности и однажды случится беда?

Чем может грозить пассажирам постамат? Эксперты прежде всего предлагают озаботиться тем, чтобы это устройство не превратилось в орудие теракта. Скажем, чтобы заказанная посылка вдруг не взорвалась, из бутылок не полилась жидкая взрывчатка или отравляющий газ, не распылились споры сибирской язвы. Предотвратить все это технически возможно. Не менее важно не допустить через постаматы торговлю наркотиками, оборот фальшивых денег, продажу контрафактной продукции и других запрещенных предметов. В местах большого скопления людей соблазн у всякого рода мошенников только возрастает. Опять же, "умная" техника может все это предотвратить.

Подготовил Михаил Фалалеев