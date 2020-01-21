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21.01.2020 14:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда

Текст: Алексей Бондарев
Денис Майборода. Фото: Пенсионный фонд России Денис Майборода. Фото: Пенсионный фонд России
Денис Майборода. Фото: Пенсионный фонд России

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц. Как сообщает пресс-служба краевого суда, чиновник ранее был задержан в рамках расследования уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

В Красноярском крае задержан глава Богучанского района

Следственный комитет, ФСБ или МВД пока не комментируют дело. Но можно предположить, что Майборода арестован в рамках расследования обстоятельств покупки для ПФР двух административных зданий по завышенной в несколько раз цене. В результате фонду был нанесен ущерб в 75 млн рублей.

В ноябре прошлого года обвинение в совершении этого преступления было предъявлено заместителю Майбороды - Алексею Трофимову. Его также арестовали.

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