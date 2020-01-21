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21.01.2020 19:23
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

ДК на колесах

В Новосибирске появились культурные центры на базе КАМАЗов
Текст: Наталья Решетникова ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8065)
Огромные автомобили припарковались в Новосибирске у здания Государственного концертного зала имени А.М. Каца. Оказалось, неслучайно. Несмотря на грозный грузовой вид, этим авто суждено сеять разумное, доброе, вечное, а именно - стать автоклубами.

Первые шесть передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) поступили в Новосибирскую область в рамках нацпроекта "Культура".

- Это новое явление для нашего региона, которое повысит доступность культурной среды, особенно для жителей отдаленных населенных пунктов, - сказал заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Он передал ключи от автоклубов главам районов. В 2020 году планируется приобрести еще семь новых МФКЦ.

Автоклубы отечественного производства выполнены на базе ГАЗон NEXT и КАМАЗ. Они укомплектованы звуковым, световым, мобильным проекционным экраном с короткофокусным проектором и сценой-трансформером. С таким мини-ДК на колесах в любом месте можно провести культурно-массовые, зрелищные мероприятия, в том числе народные праздники, фестивали, организовать выступления творческих коллективов, концерты.

Специалисты рассказали, что оснащение автоклубов позволяет также проводить онлайн-трансляции культурных проектов.

В планах - показать ребятишкам в районах детские программы, для людей старшего поколения устроить кинопоказы и концерты. Ожидается, что в 2020 году в регионе пройдет около 600 мероприятий, организованных с использованием автоклубов. Участие в них примут около 15 тысяч человек.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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