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21.01.2020 13:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Томской области зарубежным студентам упростили получение гражданства

Текст: Татьяна Кузнецова (Томск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 2020 года иностранные студенты, обучающиеся в Томской области, могут стать участниками программы добровольного переселения соотечественников и получить российское гражданство по упрощенной схеме.

Об этом рассказала начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных, сообщает Интерфакс.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Светлана Грузных отметила, что до этого года программа распространялась только на тех иностранных граждан, которые проработали в Томской области не менее года. А с 1 января в нее включили и студентов последних курсов. Правда, претендовать на гражданство Российской Федерации смогут только те, у кого нет проблем с успеваемостью и оплатой обучения.

Еще один критерий, который позволит иностранным студентам войти в число участников программы переселения соотечественников, - это востребованность их будущей профессии на рынке труда Томской области.

По словам главы областного департамента, всего за четыре года реализации программы сертификаты ее участников получили более 1,2 тысячи человек. В большинстве случаев это граждане Казахстана и Украины.

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