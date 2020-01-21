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21.01.2020 16:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Черкесская школьница в одиночку спасла женщину от стаи бродячих собак

Текст: Наталья Коротченко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

16-летняя Виктория Амбалова из Карачаево-Черкесии стала примером для жителей республики после смелого поступка. По дороге из школы она увидела, как одна из прохожих отбивается от бродячих собак, и кинулась ей на помощь, - сообщает KP.Ru.

- Девушка просто закрыла меня собой, - рассказывает пострадавшая Фатима, она приехала в Черкесск из Дагестана. Все произошло днем, недалеко от вокзала, вокруг были и другие люди, но никто больше не осмелился за нее вступиться.

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Битва с собаками была похожа на сцену из боевика: сначала Виктория попыталась отогнать их камнями, а, когда поняла, что это бесполезно, бросилась в бой, загородив Фатиму, и стала отбиваться от озверевших животных ногами и сумкой. Она не считает свой поступок необычным:

- На меня много раз бросались собаки. Я знаю, что это такое, - говорит Виктория, - любой нормальный человек так поступит.

Девушка также оказала Фатиме первую помощь и отвезла в больницу. Опомнившись от шока, женщина через соцсети стала искать свою спасительницу, чтобы поблагодарить. Ей это удалось. Кроме Фатимы Виктории теперь пишут добрые слова многие интернет-пользователи.

Общество Происшествия Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Черкесск

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