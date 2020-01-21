На Ставрополье утверждена новая территориальная схема обращения с отходами. Это главный отраслевой документ края, в обсуждении которого могли принять участие все жители региона. Здесь аккумулирована информация об источниках образования отходов и контейнерных площадках, об обнаруженных свалках и пунктах приема вторсырья.

Однако число предложений от граждан оказалось довольно скромным - 11 инициатив, и, что интересно, все их в региональном министерстве ЖКХ отклонили. Корреспондент "РГ" разбирался, почему мнение населения и общественников краевые власти решили не учитывать.

В первую очередь стоит отметить, что от групп граждан поступило два письма. В одном из них 12 жителей Буденновска требовали от краевых властей закрыть и рекультивировать свалку, расположенную рядом с городом. Они считают, что мусор нужно отправлять в село Покойное, где находятся еще не достроенный полигон и мусоросортировочный комплекс.

Свалка на окраине города существует уже несколько десятков лет. В последние годы она находится в ведомстве "Комбината благоустройства", который сейчас является одним из региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Полигон уже исчерпал свои возможности и, как сетуют местные жители, наносит значительный вред экологии.

- Каждый день в 11 часов утра над свалкой взвивается столб дыма до неба. Мусор горит до пяти часов вечера. И так из месяца в месяц, - рассказывает жительница Буденновска Татьяна Лисицына.

Горожан поддерживают и в Нижне-Кумском лесничестве. Как рассказали корреспонденту "РГ" его сотрудники, территория вокруг полигона относится к лесному фонду, который также терпит ущерб от частых пожаров на свалке. Кроме того, отсюда по окрестностям постоянно разлетается мусор.

Жители Буденновска потребовали от краевых властей закрыть и рекультивировать свалку, расположенную рядом с городом

Однако в ставропольском министерстве ЖКХ заявляют, что в скором времени полигон реконструируют, несмотря на его солидный возраст.

- В конце 2018 года на объекте прошла инвентаризация с участием территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Она показала, что полигон не исчерпал ресурс и может продолжать работать. На данный момент ведется его реконструкция с целью увеличить вместимость, - сообщил корреспонденту "РГ" заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья Богдан Забелин.

Что касается полигона в селе Покойном, то его ввести в эксплуатацию планируют только в 2023 году, поэтому данный объект пока рано включать в территориальную схему.

Главный же вопрос, который поднимали общественники, касался работы мусоросжигательного завода в Пятигорске "ПТЭК". Его деятельность уже много лет тревожит экологов Ставрополья, так как предприятие находится в непосредственной близости от курортной зоны. Общественники требуют исключить его из территориальной схемы, что подразумевает закрытие завода. Однако в министерстве отклонили эту инициативу. В ведомстве считают, что альтернативные способы утилизации отходов нанесут экологии Кавминвод еще больший ущерб.

- На территории второй зоны горно-санитарной охраны курортов Кавказских Минеральных Вод запрещено складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов. А на территории третьей зоны введены ограничения на размещение объектов и сооружений, а также на хозяйственную деятельность, связанную с загрязнением окружающей среды. Единственно возможной альтернативой объектам захоронения отходов стал ПТЭК, - пояснил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья Богдан Забелин.

Ближайшие же полигоны ТБО находятся далеко. Если отправлять туда отходы, резко вырастет стоимость услуги для населения.

Руководство мусоросжигательного завода уже привыкло к критике в свой адрес. "Предприятие закрывают с момента его открытия", - говорит начальник технического отдела ПТЭК Сергей Неборак.

Еще в 1970-х годах в местных минеральных источниках стали находить продукты разложения со свалок бытовых отходов. Тогда их решили ликвидировать в городах-курортах и построить завод для сжигания мусора.

В региональном министерстве ЖКХ добавили, что на предприятии планируется установить оборудование, которое позволит сократить объем отходов, направляемых на сжигание, со 100 до 52 процентов. Также на объекте вскоре заменят фильтры, что уменьшит вредные выбросы.

- Новая краевая схема обращения с отходами - это оптимальный сценарий развития отрасли на ближайшие годы. Мы не говорим, что он идеален, но стараемся учесть весь спектр мнений по этому поводу, - заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко. - Территориальная схема не застывший документ. Мы можем корректировать ее ежегодно с учетом изменяющихся условий.

Мнение

Алексей Гридчин, эксперт ОНФ в Ставропольском крае:

- Мы сформулировали свои предложения и передали их в министерство ЖКХ и Росприроднадзор. Отмечу, что разобраться в территориальной схеме очень сложно, хотелось бы иметь ее в более доступном формате, чтобы все могли увидеть реальную картину в отрасли. Корректировать в документе нужно еще многое.