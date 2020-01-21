В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов

Пользователи в социальных сетях возмущаются решением администрации бассейна известного в Дагестане спорткомплекса "Анжи Арена" о запрете входа для женщин.

- В Instagram у них объявление, что с 20 января посещение бассейна - только для мужчин, 21 век, Россия. Комменты у себя товарищи старательно трут, делая вид, что все нормально, - пишет на своей странице в Facebook Яна Тихонова.

- В 2020 году женщинам в светском государстве запрещают посещать бассейны. Это, вообще, как? - возмущена другая интернет-пользовательница Анна Федотова, разместив скрин объявления о запрете со страницы бассейна в Instagram.

В настоящее время доступ к странице бассейна "Арена" ограничен, а администрация спорткомплекса не отвечает на телефонные звонки.

На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе. Объявления о запрете входа в бассейн для женщин на сайте нет.