Сегодня товарооборот между Россией и Кореей стремительно растет. Так, в 2018 году он достиг 24,8 миллиарда долларов. Только в Санкт-Петербурге работает порядка тридцати корейских компаний, многие предприятия нашей страны хотят выйти на российский рынок. В 2019 году торговые делегации пять раз посетили Северную столицу, чтобы обсудить потенциальные возможности работы на Северо-Западе России, и в первую очередь - в городе на Неве. Некоторые из них только начали работу в России. Среди них "Хендэ Виа", которая отвечает за строительство нового завода двигателей и локализацию производства в России, планирует инвестировать в проект 210 миллиардов корейских вон. Компания намерена завершить строительство завода в конце мая 2021 года, предположительно будет создано 500 новых рабочих мест.

Есть ряд отраслей, в которых сотрудничество между нашими странами только начинается. Так, высокий уровень медицины, передовые медицинские технологии и услуги Кореи являются потенциально привлекательными факторами для перспективного сотрудничества.

Среди продукции, производимой в Корее, много электронных изделий, включающих российские технологии, идет активный обмен в космической отрасли и в авиации. Большие перспективы сотрудничества - в области судостроения и морского оборудования. Поэтому в июле 2019 года в Санкт-Петербурге было открыто российское представительство Корейской ассоциации морского оборудования (КОМЕА). В сентябре 2019 года 25 корейских предпринимателей приняли участие в международной выставке гражданского судостроения, судоходства, деятельности портов, освоения океана и шельфа "Нева 2019" в Петербурге.

Есть и другие примеры. Так, "Яндекс" разрабатывает беспилотные автомобили совместно с производителем автокомпонентов "Хендэ Мобис", причем их сотрудничество предполагает участие сторон в совместных проектах в области речевых, навигационно-картографических технологий. Кроме того, Южная Корея предложила построить в Калининграде завод по производству трансмиссий.

Только в Петербурге работает порядка тридцати корейских компании, многие предприятия Южной Кореи хотят выйти на российский рынок

В целом, я уверен, сегодня Россия обладает передовыми технологиями в области искусственного интеллекта и квантовых компьютеров, что очень повышает перспективы сотрудничества в эпоху четвертой промышленной революции.

Однако главный наш потенциал - понимание между жителями наших стран. Так, турпоток между нашими странами достиг в прошлом году 600 тысяч человек. Правда, к сожалению, большая часть туристов сосредоточены на Дальнем Востоке и в Корее еще мало информации о гораздо более развитой западной части России. Конечно, корейцы отлично знают русскую литературу и русское искусство. Кстати, в последнее время интерес к России значительно повысился благодаря первому солисту балетной труппы Мариинского театра из Кореи - Ким Кимину. Многие ведущие университеты Кореи открывают кафедры русского языка, а молодежь в Корее проявляет большой интерес к России в связи с новой "северной политикой" нашего правительства. Поэтому число корейских туристов будет неуклонно расти каждый год и отношения двух стран будут развиваться.

В 2020 году Корейский фестиваль станет особенным, потому что он посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Кореей

Внес свою лепту во взаимопонимание между нашими странами и Корейский фестиваль, который прошел в 2019 году уже во второй раз. С учетом пожеланий жителей Санкт-Петербурга фестиваль был организован в формате массового, масштабного мероприятия, где гости могли познакомиться с традиционными корейскими спектаклями, фильмами, K-pop, попробовать корейские блюда. В течение двух дней Корейский фестиваль посетили более 25 000 гостей, что свидетельствует о высоком интересе к корейской культуре. Благодаря этому событию многие петербуржцы смогли познакомиться с разнообразной корейской культурой и получили возможность лучше понять Корею. Кстати, в рамках последнего фестиваля была заметно усилена деловая часть. Торговый отдел Генерального консульства Республики Корея в Санкт-Петербурге (KOTRA) совместно с корейскими компаниями провел лекции о последних экономических тенденциях корейского бизнеса, корейском деловом этикете, а также представили планы своих предприятий по найму персонала. В рамках фестиваля за несколько дней до его официального открытия KOTRA также организовал переговоры с производителями товаров из Южной Кореи по скайпу. В конференции участвовали более тысячи корейских компаний.

Корейский фестиваль - это своего рода подарочный набор, который наше консульство дарит всем жителям Санкт-Петербурга. В 2020 году фестиваль станет особенным, потому что он будет посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Кореей и Россией, и мы будем серьезно и усердно готовиться к этому. Я считаю, что не односторонний, а двусторонний культурный обмен важен для всех петербуржцев, чтобы углубить понимание корейской культуры. Генеральное консульство приложит все усилия, чтобы достойно выполнить свою роль моста в укреплении дружбы и культурном обмене между двумя странами.