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21.01.2020 12:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не метром единым

Покупателя квартир - 2020 будут интересовать ремонт в них и наличие преддомовой инфраструктуры
Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 10(8064)
Петербург выполнил план по вводу жилья: по данным на конец декабря 2019 года, введено в эксплуатацию 3,45 миллиона квадратных метров жилья, включая индивидуальное строительство. Таким образом, в текущем году город достиг плановых нормативных показателей, утвержденные для региона Минстроем РФ в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Жилье", сообщили в комитете по строительству правительства Северной столицы.
Число новостроек в 2020 году может значительно сократиться. Фото: Сергей Николаев/РГ Число новостроек в 2020 году может значительно сократиться. Фото: Сергей Николаев/РГ
Число новостроек в 2020 году может значительно сократиться. Фото: Сергей Николаев/РГ

Этот показатель не стал рекордным - годом ранее в городе было сдано 3,9 миллиона квадратных метров жилья.

Фото: iStock
Названы самые дорогие и дешевые районы Петербурга

По мнению экспертов, главным событием года стал переход на эскроу-счета, который подогревал высокие продажи в первой половине года. В середине года рынок ждал спад - покупатели заняли выжидательную позицию, а в конце года - новый подъем, когда стало известно, что большинство объектов будут реализовывать по старым правилам. В то же время ряд экспертов уже заявили, что в 2020 году рынок ожидают более скромные продажи, что станет логичным следствием "перегрева" рынка в 2019-м.

Тем временем жилье в Северной столице подорожало. Согласно исследованиям консалтинговой компании Knight Frank, Санкт-Петербург вошел в пятерку городов с самым высоким темпом роста стоимости недвижимости, поднявшись с 37-й до пятой позиции. Рост цен в Петербурге в 2019 году составил 14,2 процента, что выше, чем в Москве (10 процентов). Способствовали этому, полагает гендиректор филиала компании в Петербурге Николай Пашков, "переход на проектное финансирование и удорожание стоимости строительства (в частности, из-за увеличения НДС) - они стали катализаторами роста цен на все типы жилья".

В 2020 году эта тенденция сохранится. По данным ЦИАН, стоимость жилья может вырасти на 10-15 процентов.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Цены на жилье в России вырастут на 10-15%

Другой аспект, который оказывает влияние на объемы вводимого жилья, ипотека. Напомним, что в недавнем докладе ЦБ РФ отмечалось, что темпы роста задолженности россиян по ипотечным кредитам остаются высокими: на 1 ноября 2019 года рост составил 20,8 процента в годовом выражении. При этом доступность ипотеки и спрос на ипотечные кредиты будет расти только в условиях снижения процентных ставок банков, уверяют эксперты. Хотя, говорят другие, низкие ставки могут только ускорить принятие решения покупателем, поторопить их с покупкой, при этом незначительно увеличив число заемщиков. Возникает вопрос: да и нужны ли рынку массы заемщиков, бесконтрольный рост числа которых может привести к повторению финансового кризиса 2014 года? Уже сейчас аналитики отмечают опасные тенденции, которыми характеризуется текущая рыночная ситуации в Санкт-Петербурге. Заемщикам требуется все больше средств для погашения кредитов, которые они берут на все больший срок. За год суммы кредитов выросли на 16 процентов, а срок кредита достиг исторического максимума и составил 18 лет. Но и это не главное. Число ипотечных займов за год упало почти на треть, а значит, сократилось и число желающих приобрести новое жилье. О "лишних метрах" говорил ранее и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который подтвердил свою отрицательную позицию относительно планов Минстроя по возведению в Северной столице 25 миллионов квадратных метров жилья к 2024 году, заявив, что город нуждается лишь в 18,9 миллиона квадратных метрах.

Мнение

Теему Хелпполайнен, генеральный директор компании "ЮИТ Санкт-Петербург", руководитель сегмента "Жилищное строительство, Россия" концерна ЮИТ:

- По нашим оценкам, в наступившему году сохранятся стабильные условия на рынке жилищного строительства. Если говорить о тенденциях, которые окажутся заметны на рынке в 2020 году, то сохранится существенная роль ипотеки - низкие процентные ставки будут очень помогать, поддерживая потребительский спрос на жилье. Убежден, что будет и далее увеличиваться доля квартир, приобретаемых с полной чистовой отделкой - это всецело отвечает европейским тенденциям. Причем в Финляндии по законодательству жилье даже не может сдаваться без отделки и меблировки - квартира должна быть готова к проживанию. Очевидно, что продолжит возрастать популярность у покупателей квартир с современными европланировками - мы уже сейчас во многих наших объектах предусматриваем более половины квартир с объединенным пространством кухни и гостиной. Наконец, как я неоднократно отмечал, покупателям становятся все более важны не только характеристики непосредственно квартиры и дома, но и то, что будет вокруг - насколько качественная среда создается девелопером. И это еще одна весьма позитивная европейская тенденция на нашем рынке.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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