Госдолг регионов СЗФО сократился за счет отказа от коммерческих займов

Государственный долг субъектов Северо-Запада снизился в прошлом году более чем на 40 миллиардов рублей. Наиболее динамичное падение продемонстрировали дорогостоящие коммерческие кредиты. Если в начале прошлого года их совокупный объем достигал в СЗФО 66,8 миллиарда рублей, к 1 декабря 2019-го сумма сократилась до 33,8 миллиарда. Бюджетные кредиты "просели" на пять миллиардов рублей, государственные ценные бумаги - на три миллиарда.

Эксперты называют тенденцию позитивной. Повышение доли бюджетных кредитов снижает нагрузку на региональные бюджеты, связанную с обслуживанием госдолга, и делает финансовое положение территорий более устойчивым. Ставка бюджетного кредита составляет 0,1 процента - фактически речь идет о беспроцентной ссуде. Минимальная же кредитная ставка в коммерческих учреждениях превышает ключевую ставку ЦБ (6,25 процента).

Однако ситуация, сложившаяся в отдельных регионах, продолжает вызывать беспокойство. Так, Псковская область стала единственной в СЗФО, у которой займы частных организаций превалируют в структуре госдолга над кредитами, полученными из федеральной казны. По состоянию на 1 декабря 2019-го объем коммерческих кредитов составил 12,1 миллиарда рублей, объем бюджетных кредитов - 2,8 миллиарда.

Сам госдолг по сравнению с началом года "просел", однако это произошло за счет сжимания объема бюджетных кредитов. Объем коммерческих займов по сравнению с началом года, наоборот, увеличился. При этом Псковщина является лидером СЗФО по уровню долговой нагрузки на бюджет по итогам первых трех кварталов 2019-го. Отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам казны превысило в области 80 процентов.

Одна из причин, по которым региону пришлось нарастить коммерческие заимствования, связана с условиями соглашения с Минфином РФ по реструктуризации бюджетных кредитов. Областные власти неоднократно называли эти условия невыполнимыми и пытались добиться их пересмотра. Так, в прошлом году Псковщина должна была уменьшить расходы на 3,3 миллиарда рублей. Однако власти заявили, что в 2014-2016 годах в регионе уже прошла оптимизация расходов и их дальнейшее сокращение негативно скажется на качестве жизни населения и доступности услуг.

В структуре госдолга Калининградской области по состоянию на 1 декабря 2019-го коммерческих заимствований не было. К концу года регион обзавелся коммерческим кредитом на сумму шесть миллиардов рублей. Однако бюджетные кредиты, объем которых составляет 10,7 миллиарда, превалируют. Что важно, за последние три года долговая нагрузка области снизилась на 20 процентных пунктов. Отношение коммерческих кредитов к налоговым и неналоговым доходам уменьшилось до 21,4 процента. На обслуживание государственного долга самый западный российский регион направил в прошлом году 274 миллиона рублей. Это практически на 50 процентов меньше изначально запланированной в бюджете суммы. По словам главы калининградского министерства финансов Виктора Порембского, сократить расходы удалось благодаря разумной политике управления ликвидностью в течение года и комфортным условиям заимствований.

- В целом по состоянию на конец прошлого года объем госдолга области снизился на 388 миллионов рублей и составил 21,8 миллиарда рублей, или 53,4 процента налоговых и неналоговых доходов, - отметил Виктор Порембский. - Снижение уровня госдолга связано с взвешенной бюджетной политикой и ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Замещение коммерческих кредитов бюджетными важно еще и потому, что в ближайшие пять лет регионы смогут ежегодно возвращать в федеральную казну только пять процентов от суммы задолженности по бюджетным заимствованиям. Такую поправку, подготовленную ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2020 год, Госдума РФ приняла в конце прошлого года.

Прямая речь

Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ:

- Регион, вместо того чтобы отдавать деньги на погашение долга, сможет вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, подвести воду, газ, электроэнергию к строящимся на средства частных инвесторов предприятиям, которые в свою очередь дадут новые рабочие места и повысят уровень жизни людей. По нашим оценкам, сумма высвободившихся в следующие пять лет средств, которые субъекты РФ смогут направить на реализацию инвестпроектов, составит более 440 миллиардов рублей. В соответствии с поправкой регионы также получат возможность списания части долга в объеме роста поступлений федеральных налогов в результате реализации инвестпроектов.