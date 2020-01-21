Из-за паводка по улицам Тихвина стали плавать утки

Райцентр Тихвин Ленинградской области во власти паводка. Из-за аномально теплой зимы и недавних обильных дождей речка Тихвинка вышла из берегов, затопила парк и вплотную подступила к домам.

Как рассказали в ГУ МЧС по Ленинградской области, семь придомовых территорий оказались частично подтоплены. Местным жителям предложили эвакуироваться, но они отказались. Спасатели проинструктировали горожан насчет порядка действий при возможном ухудшении обстановки.

Жители Тихвина не огорчаются, а фотографируют паводок, придавший улицам города необычный вид, и делятся снимками "крещенского потопа" в соцсетях. Главные герои фото и видеосюжетов - уточки. Благодаря высокой воде, они теперь плавают по улицам, вокруг фонарей и скамеек.

"Крещение. Утки играют в догонялки вокруг фонарей", - пишет Анна Заболотная, комментируя видеозапись паводка.

"Не хватает гондол и гондольеров", - шутит Елена Асянина, выложившая фотографию частного дома, оказавшего затопленным. Из воды виднеется верхушка теплицы, особенно нелепо в таком антураже выглядит новогодняя елка с остатками украшений.

В МЧС сообщили, что ситуация с подтоплением в Тихвине находится на контроле. Уровень воды в реке Тихвинке понижается, населению ничто не угрожает.

Между тем, по данным Гидрометцентра РФ, в ближайшую неделю в Тихвине ожидаются небольшие, но ежедневные осадки.