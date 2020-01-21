Из-за теплой зимы в Петербурге распустились цветы и выросли грибы

В Петербурге из-за аномально теплой зимы и устойчивой плюсовой температуры распустились весенние растения. Жители города публикуют в социальных сетях снимки первоцветов.

В Ботаническом саду рассказали, что будет с растениями, которые "проснулись" слишком рано. Ландшафтный архитектор Андрей Ганов успокаивает тех, кто переживает за цветы. По его словам, ранний выход из спячки таких растений как лилейники, флоксы, пионы, - явление достаточно распространенное.

- В нынешнюю аномальную зиму они выросли уже сантиметров на пять-десять. Ничего страшного в этом нет, - говорит Андрей Ганов. - Выпадет снег - и они уйдут под него. Весной выйдут из-под снега с зелеными листьями.

Ничто не грозит и весенним мелколуковичным растениям. Крокусы и пролески, скорее всего, тоже ограничатся отрастанием листьев, а зацветут весной, в положенное время. Исключение составляет подснежник - в теплые зимы он вполне может распуститься в январе. Жители Петербурга это подтверждают - некоторые уже видели в городских скверах цветущие подснежники. Способна распуститься сейчас и примула, отмечает специалист.

А вот кустарникам, которые проснулись раньше установленного природой срока, может не поздоровиться. Если ударят морозы, отросшие не вовремя цветочные почки пострадают.

С большой долей вероятности теплая зима мало скажется на корневищных и луковичных многолетниках - они расцветут, когда им положено. А кустарники войдут в обычный ритм позже, и через год распустятся своевременно, заключают ботаники.

Идеальным вариантом для растений, по мнению сотрудников Ботанического сада, сейчас стал бы мягкий переход от затянувшейся оттепели к нормальной зиме через обильный снегопад.

Между тем раньше времени проснулись не только цветы, но и грибы. Петербуржец Станислав Кривошеев, член сообщества "Грибы и грибники СПб" в минувшие выходные, гуляя по лесу Всеволожского района, нашел немало грибов, некоторые из них съедобные. "Судя по грибам, в лесу почти апрель", - таким замечанием сопроводил он свой пост в соцсетях с фотографиями январских грибов.