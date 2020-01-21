Уже с 1 сентября 2020 года школьники ряда регионов смогут получить бесплатное горячее питание. О готовности накормить младшеклассников заявили власти Вологодчины, Пензенской, Новосибирской областей. Предпочтение будет отдаваться местным продуктам.

Новосибирская область досрочно, не дожидаясь 1 сентября 2023 года, обеспечит всех младших школьников бесплатными обедами. Такое поручение дал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. А с 1 сентября 2020 года эта инициатива должна быть внедрена в жизнь в технически подготовленных учреждениях - там, где оборудованы столовые и буфеты, налажена система снабжения. Это прежде всего касается школ областного центра. Но уже понятно, что потребуются дополнительные ресурсы для оснащения или обновления сельских, малокомплектных школ пищеблоками. Возможно, здесь будут применять другие формы, благодаря которым ученики будут накормлены.

В Пензенской области сельские школы сами содержат столовую и экономят за счет выращенных на приусадебных участках овощах и фруктах

На Вологодчине также готовы бесплатно кормить школьников с 1 сентября. "До этого срока нужно привести в соответствие порядок документ об обеспечении горячим здоровым питанием, подготовить нормативную базу, предприятия общепита", - отметил глава региона Олег Кувшинников. При закупках будут обращать внимание на региональный бренд. Как заявили чиновники, пища, которой будут кормить детей, должна отвечать всем государственным стандартам и санитарным нормам. Сейчас право на льготное питание в области имеют дети из малоимущих и многодетных семей, а также состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере.

Пензенская область тоже готова обеспечить бесплатно горячим питанием всех школьников началки. В регионе их более 55 тысяч человек, сейчас только 400 из них ходят в столовую бесплатно, за них платит муниципалитет. Часть семей оплачивают половину стоимости школьных обедов. Это многодетные и родители, воспитывающие ребенка с ограничениями по здоровью. Размер льгот напрямую зависел от возможностей местного бюджета. Так, в областном центре на льготное питание школьников в прошлом году выделяли 65 миллионов рублей. Но и цена обедов здесь самая высокая, она зависит от возраста: до 10 лет - 75 рублей, с 11 лет - 85 рублей. При этом 80 процентов городских школ обслуживают комбинаты питания на условиях аутсорсинга. Сельские школы сами содержат столовую и экономят за счет выращенных на приусадебных участках овощах и фруктах. Дети сами выращивают летом овощи, фрукты, ягоды. Так, в райцентре Беково стоимость школьного обеда самая низкая в регионе - 38 рублей.

- Все пензенские школы участвовали в федеральной программе по модернизации школьного питания и полностью переоснащены оборудованием. Установлены современные конвекторы, которые готовят на пару, поэтому питание не только горячее, но и полезное, - говорит начальник Управления образования города Пензы Юрий Голодяев. - Это позволило нам обновить меню и ввести свободный выбор блюд для старшеклассников. Чем старше дети, тем меньше их устраивают комплексные обеды. Мы предложили им на выбор три-четыре салата, одно-два первых блюда, которых нет в комплексном меню, три гарнира и вторых блюда, а также выпечку и напитки. Это позволило обеспечить хороший охват питанием учащихся. Поэтому мы готовы выполнить поручения президента страны.

Кстати

С началом третьей четверти орловские школьники не остались голодными, хотя все предпосылки к тому были (о проблемах с детским питанием в Орле "РГ" уже писала. См. "Все те же мантры" от 27декабря 2019 года). Мэрия в очередной раз пообещала поставщикам провизии погасить долги, и те принялись за работу. "Все школы и дошкольные учреждения обеспечены питанием в полном объеме", - отрапортовали в пресс-службе администрации города.

- У нас вариантов нет. Поставщики и организаторы школьного питания - это большие коллективы. Если остановить работу, придется увольнять сотрудников, выплачивать им зарплату и выходное пособие, а это немалые деньги", - рассказал Сергей Лотов, заместитель директора компании, снабжающей провизией 15 орловских школ. Та же ситуация и в других фирмах: кто кого кормил в прошлом году, тот и продолжил это делать в наступившем - работу терять никому не хочется.

Обещанное перед новым годом частичное погашение долгов перенеслось на 24 января - к этой дате городские власти пообещали выплатить поставщикам школьной и дошкольной еды по 15 процентов от требуемых сумм. Чуть больше повезло тем, кто работает с детскими садами - после разблокировки их счетов коммерсанты получили 50 миллионов рублей родительской платы.

Чтобы полностью расплатиться с долгами за питание (их сумма превысила 190 миллионов рублей), городские власти намерены взять банковский кредит под залог. Предприниматели с замиранием сердца ждут 27 января - в этот день заканчивается прием кредитных заявок - от Орла ее пока не поступало. Да и договоры на питание со школами заключены только на январь.

Подготовил Антон Валагин (Орел)