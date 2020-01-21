Когда в отечественных зверосовхозах заговорят о прибылях

Налог на добавленную стоимость (НДС) для производителей пушнины могут снизить с 20 до 10 процентов. Такое предложение властей Калининградской области, прозвучавшее в рамках заседания Госсовета по аграрной политике, поручил проработать президент. Сейчас российские звероводы, доход которых от реализации товаров превышает 90 миллионов рублей, не имеют налоговых преференций. За 2019 год объем продаж звероводческих хозяйств в целом по стране сократился в три раза, выручка упала в два с половиной раза по сравнению с 2018 годом. Поможет ли льгота по НДС вывести из кризиса отечественный рынок пушнины и какая еще поддержка требуется звероводам, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Немного предыстории

По информации Национальной ассоциации звероводов России, в СЗФО шкурки ценных пушных зверей производят пять предприятий в двух регионах. В Янтарном крае три агрофирмы выращивают норку, в Ленобласти одно хозяйство также специализируется на норке, второе - на соболе. Ранее производителей пушнины было больше, но часть компаний закрылись.

В Калининградской области перестройку смогли пережить все шесть бывших советских зверосовхозов. Но вскоре два хозяйства не выдержали налогового бремени, в том числе необходимости уплачивать введенный в 90-е НДС. В 2002 году ситуация изменилась в лучшую сторону: в РФ начал действовать единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Он позволил аграриям перечислять в бюджет шесть процентов с разницы между доходами и расходами и на долгие годы освободил их от уплаты НДС.

- Введение ЕСХН позволило стабилизировать ситуацию на рынке клеточного пушного звероводства, у хозяйств появились деньги на развитие, модернизацию оборудования, - подчеркивает исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов Надежда Зубкова. - Однако в 2017 году были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым аграрии, применяющие ЕСХН, с 1 января 2019 года стали плательщиками НДС. Многие зверохозяйства по всей стране, в том числе одно калининградское предприятие и одно ленинградское, закрылись, не дожидаясь усиления налогового бремени.

После возврата НДС

Компании, продолжившие работать, столкнулись в прошлом году с существенными трудностями. От крупнейшего калининградского зверохозяйства "Агрофирма Багратионовская" отвернулись все клиенты - индивидуальные предприниматели. А таковых было большинство. Как рассказал директор сельхозпредприятия, аграрий с 55-летним стажем Владимир Рябичка, в 2018 году компания реализовала продукции примерно на 250 миллионов рублей, в 2019-м - всего на 45 миллионов.

Большинство производителей аграрной продукции в нашей стране могут платить НДС 10 процентов вместо 20

Дело в том, что компании, которые находятся на общей системе налогообложения и сами перечисляют государству налог на добавленную стоимость, могут, приобретая продукцию с НДС, получить вычет на сумму входного налога. Однако те, кто применяет льготные системы налогообложения и НДС не платят, фактически получили 20-процентное удорожание товара. В результате сотрудничество с плательщиками этого сбора потеряло для них привлекательность.

Звероводы остались без льгот

При этом большинство производителей аграрной продукции в нашей стране могут платить НДС по льготной ставке - 10 процентов вместо 20. Преференция распространяется на молочную, рыбную и мясную продукцию, не считая деликатесов. А также на яйца, хлеб, крупы, овощи и множество других категорий товаров. С 1 октября 2019-го, после длительных обсуждений, к льготному перечню добавили фрукты и ягоды.

Но продукция клеточного пушного звероводства, хотя отрасль является сельскохозяйственной, в льготную группу не попала. Исправить несправедливость предложил глава Калининградской области Антон Алиханов.

- Для звероводческих предприятий, оборот которых превысил в 2019 году 90 миллионов рублей, а в последующие годы превысит 60 миллионов рублей, ставка НДС составит 20 процентов, - заявил Антон Алиханов. - Хотя практически для всех плательщиков единого сельскохозяйственного налога эта ставка составляет 10 процентов. Поэтому мы попросили федеральные власти все-таки предусмотреть возможность применения 10-процентного НДС для звероводов. В противном случае в Калининградской области три хозяйства в текущем году просто прекратят свое существование.

Здесь следует пояснить, что плательщики ЕСХН, доход которых от реализации товаров в прошлом году не превысил 90 миллионов рублей, могут получить освобождение от налога на добавленную стоимость. Затем оборот должен ежегодно снижаться на 10 миллионов рублей и в 2022-м достичь 60 миллионов. Однако для большинства звероводов эта льгота не актуальна. Чтобы организовать полный цикл выращивания зверьков и производства шкур, требуется дорогостоящее оборудование, маточное поголовье, несколько цехов. Такое хозяйство не сможет полноценно функционировать, не выходя за рамки 60-миллионной доходности.

Клубок проблем

По словам Владимира Рябички, снижение ставки НДС, возможно, позволит звероводам вернуть некоторых клиентов. Но всех проблем, с которыми столкнулась отрасль, эта мера поддержки не решит.

- Помимо налоговой нагрузки, спрос на пушнину сократился из-за теплой зимы, демпинга со стороны зарубежных производителей и общего падения покупательной способности населения, - отмечает Владимир Рябичка. - У нас на складе лежит 170 тысяч шкурок - при том что ежегодно звероферма производит 120 тысяч. Чтобы получить хоть какие-то оборотные деньги, 70 тысяч шкурок мы разместили на российских и зарубежных аукционах. Однако из-за перепроизводства норки в азиатских странах сырье на этих торгах продается даже ниже себестоимости. Если ситуация в ближайшее время не изменится, агрофирма просто не сможет функционировать. Расходов у нас меньше не стало: необходимо каждый месяц перечислять зарплату 150 сотрудникам, НДФЛ, отчисления в страховые фонды, покупать корма, оплачивать коммунальные услуги.

Дешевый импорт

Проблему, связанную с демпингом со стороны азиатских рынков, также озвучил глава Калининградской области в рамках заседания Госсовета по АПК. Он попросил президента дать поручение Федеральной таможенной службе или принять какие-то меры, ограничивающие импорт чрезмерно дешевого пушного сырья, в рамках Евразийского экономического сообщества. Глава государства согласился, что это предложение необходимо проработать.

- Увеличению завоза импортных излишков пушнины по демпинговым ценам на российский рынок способствовали снижение и обнуление пошлин на пушно-меховое сырье в 2018 году, - поясняет Надежда Зубкова. - Поэтому мы очень надеемся, что политика государства, касающаяся импорта продукции звероводства, изменится. Если же говорить об НДС, не следует забывать, что налог на добавленную стоимость платят не только отечественные производители, но и импортеры при ввозе продукции. И снижение ставки с 20 до 10 процентов сыграет на руку зарубежным звероводам. Мы предлагаем другое решение проблемы НДС. Необходимо существенно увеличить предельный годовой доход плательщиков единого сельскохозяйственного налога, которые могут получить освобождение от НДС. С таким предложением - поднять планку до 800 миллионов рублей - в конце прошлого года выступала Парламентская ассоциация Северо-Запада России. Реализация этой инициативы действительно позволит стабилизировать ситуацию, сохранить сельские рабочие места и инфраструктуру поселков, для которых звероводческие хозяйства являются "градообразующими".