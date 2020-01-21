Петербургский художник "выпустил" на Дворцовую площадь гигантского ящера

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Терпеть не могу, когда животных эксплуатируют для заработка на туристах. И, если этот гигантский гм-ящер хотя бы может сожрать своего эксплуататора, то у других зверюх не всегда есть такая возможность. ☹️ Не поощряйте такие развлечения. Свободу гигантским ящерицам! 🦎 . #санктпетербург #спб #петербург #питер #арт #видеоарт #синема4д #3дграфика #фотошоп #3д #видео #art #digitalart #videoart #cgiart #cgi #3dgraphics #edit #motiondesign #motiongraphics #3danimation #photoshop #aftereffects #cinema4d
В социальных сетях набирает популярность ролик петербургского художника Вадима Соловьева. Автор с помощью технологий дополненной реальности "поселил" на Дворцовой площади гигантского ящера и пририсовал табличку "Фото - 500 рублей".
В ироничной манере Вадим Соловьев намекает, что гигантский ящер может противостоять горе-предпринимателям, которые за деньги организуют фотосессии с животными. Но птицы, белки, обезьянки, с которыми предлагают сфотографироваться дельцы, полностью беззащитны. Поэтому художник призывает не фотографироваться с животными за деньги и не поощрять сомнительный бизнес.
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Всё-таки Петербург располагает к приподнятому настроению. Вот шагаешь вдоль Обводного канала прохладным ноябрьским утром — красота! Промозгло, серо, черепахи гигантские заунывно воют. И как-то даже самому хочется вместе сними повыть немного от радости! . PS Кто не слышал пения грави-черепах — можете посмотреть со звуком. Хотя, кто ж его не слышал. . #санктпетербург #спб #питер #петербург #обводныйканал #арт
Соловьев работает в очень необычной манере. Он делает коллажи или короткие ролики, где привычные петербургские пейзажи сопровождает дополненная реальность. В мире художника динозавры никуда не делись. Они существуют наравне с гигантскими кальмарами, роботами и дронами величиной с дом.
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Ещё с раннего детства меня увлекали скульптуры Клодта «Укрощение теропода» на Аничковом мосту. Было круто обходить мост и разглядывать каждый этап сражения могучей рептилии и бесстрашного человека. И хорошо, всё-таки, что ту скульптуру, где динозавр съедал укротителя, в конце концов заменили на более оптимистичную. . #спб #петербург #питер
Стоит отметить, что каждую свою работу художник оформляет как жалобу возмущенного гражданина и многие пользователи поначалу не могут понять, шутит автор или серьезно он стал свидетелем очень необычного явления.
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Со знаменитого инцидента, который в СМИ окрестили «Последний Поход Самоходных Домов» прошло уже два с лишним года. А эти жуткие громадины так до сих пор и разбросаны по всему городу. И завести заново их не могут и демонтировать не хотят. Уверен, что если бы один из самоходов остановился тогда где-нибудь в туристическом центре города — быстренько бы убрали. Да и вообще этот проект мобильного жилья изначально был какой-то странный, честно говоря. Не удивительно, что так всё закончилось. . #санктпетербург #спб #питер #петербург #арт