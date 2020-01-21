Петербургский художник "выпустил" на Дворцовую площадь гигантского ящера

В социальных сетях набирает популярность ролик петербургского художника Вадима Соловьева. Автор с помощью технологий дополненной реальности "поселил" на Дворцовой площади гигантского ящера и пририсовал табличку "Фото - 500 рублей".

В ироничной манере Вадим Соловьев намекает, что гигантский ящер может противостоять горе-предпринимателям, которые за деньги организуют фотосессии с животными. Но птицы, белки, обезьянки, с которыми предлагают сфотографироваться дельцы, полностью беззащитны. Поэтому художник призывает не фотографироваться с животными за деньги и не поощрять сомнительный бизнес.

Соловьев работает в очень необычной манере. Он делает коллажи или короткие ролики, где привычные петербургские пейзажи сопровождает дополненная реальность. В мире художника динозавры никуда не делись. Они существуют наравне с гигантскими кальмарами, роботами и дронами величиной с дом.

Стоит отметить, что каждую свою работу художник оформляет как жалобу возмущенного гражданина и многие пользователи поначалу не могут понять, шутит автор или серьезно он стал свидетелем очень необычного явления.