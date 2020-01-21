Петербуржцы выложили в соцсети фотографии затопленных набережных

Жители и гости Санкт-Петербурга делятся в соцсетях снимками Фонтанки, в которой заметно поднялся уровень воды.

Это стало следствием шторма в Финском заливе. Метеорологи предупредили о резком ухудшении погодных условий, ветре до 17 метров в секунду и угрозе повышения уровня воды в дельте Невы. Вчера вечером из-за этого даже частично закрыли дамбу.

Как сообщают в дирекции Комплекса защитных сооружений, максимальный подъем уровня воды на водомерном посту "Горный институт" был зафиксирован сегодня в половине шестого утра, он составил 151 сантиметр. Таким образом уровень наводнения - 161 сантиметр - не был достигнут.

Однако воды хватило для того, чтобы уровень рек Петербурга (в частности, Фонтанки) существенно повысился. Местами вода залила спуски к рекам. Некоторые петербуржцы успели запечатлеть это на фотографиях, и поделиться необычными снимками в социальных сетях. "Подтапливает. Будем ли Венецией", - шутят они.

В Комплексе защитных сооружений отмечают, что сейчас затворы дамбы полностью открыты. Уровень воды у Горного института понижается.