Петербуржцы выложили в соцсети фотографии затопленных набережных

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Фонтанку опять затопило.. #Фонтанка #такаязима #спб Р.S. на другой стороне реки вы видите архитектурный комплекс конца XVIII века, состоящий из трех небольших домов, в народе известный как "Три сестры". Ходят легенды, что именно в одном из этих домов, весной 1819 года, молодой А.С. Пушкин впервые встретился с Анной Керн🤓 #такаяистория #занимательнаяминутка
Жители и гости Санкт-Петербурга делятся в соцсетях снимками Фонтанки, в которой заметно поднялся уровень воды.
Это стало следствием шторма в Финском заливе. Метеорологи предупредили о резком ухудшении погодных условий, ветре до 17 метров в секунду и угрозе повышения уровня воды в дельте Невы. Вчера вечером из-за этого даже частично закрыли дамбу.
Как сообщают в дирекции Комплекса защитных сооружений, максимальный подъем уровня воды на водомерном посту "Горный институт" был зафиксирован сегодня в половине шестого утра, он составил 151 сантиметр. Таким образом уровень наводнения - 161 сантиметр - не был достигнут.
Однако воды хватило для того, чтобы уровень рек Петербурга (в частности, Фонтанки) существенно повысился. Местами вода залила спуски к рекам. Некоторые петербуржцы успели запечатлеть это на фотографиях, и поделиться необычными снимками в социальных сетях. "Подтапливает. Будем ли Венецией", - шутят они.
В Комплексе защитных сооружений отмечают, что сейчас затворы дамбы полностью открыты. Уровень воды у Горного института понижается.
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St. Petersburg, Fontanka River Питер, отражение огней в вечерней Фонтанке. #reflectiononwater #piteronline #i_love_spb #redcolor #lights #spb #spbgram #nightcity #nightcitylights #citylights #nightphotography #lightreflection #piterfm #питерlive #питер❤️ #питерушечка #спбграм #фонтанка #отражениевводе #красный #ночнойгород #ночнойпитер #огнибольшогогорода