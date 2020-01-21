Петербург готов перенять западную модель сбора пластиковых бутылок и иной тары с использованием автоматов. Семнадцать городских магазинов уже установили на своей территории такое оборудование. Однако для того, чтобы превратить инициативу из "игры в экологию" в бизнес, число "пандоматов" необходимо увеличить минимум на два порядка.

В Советском Союзе прием бутылок был делом обычным. В новейшее время большинство жителей Петербурга, бывавших в Финляндии или других странах Европы, обращали внимание на автоматы по приему стеклянной, пластиковой или алюминиевой тары. В них сдать тару, а взамен получить чек суммой, которую вычтут из общей покупки или выдадут деньгами на кассе супермаркета. В Германии такие устройства называются Flaschen Pfand Automat, отсюда российское "пандомат" или "фандомат". Слово Pfand означает "залог", и в современной России раздельный сбор мусора тормозит в том числе отсутствие закона о залоговой стоимости тары.

- Сейчас законопроект только подан для рассмотрения, и до 15 июня соответствующие комитеты и правительство РФ должны представить различные предложения, замечания по данному вопросу и направить соответствующие отзывы, - рассказал корреспонденту "РГ" юрист Дмитрий Руханов. - Однако он содержит достаточно проблем. Например, сейчас производители должны оплачивать экологический сбор на утилизацию отходов. Законопроект, по своей сути, предлагает переложить эту ответственность на граждан.

В отсутствие экономической целесообразности для граждан раздельный сбор мусора в Петербурге продолжает оставаться уделом энтузиастов. Отдельные торговые сети ставят у себя контейнеры по приему отработанных аккумуляторов и батареек, во дворах - хотя и далеко не везде - появились боксы для сбора пластиковых бутылок. Использовать их или нет - дело исключительно совести. Однако как только люди осознают, что сортировка отходов может быть выгодна - хотя бы потенциально, система сама себя настроит, полагают эксперты.

Дмитрий Илюхин занимается внедрением автоматического сбора пластиковых бутылок уже более 10 лет. Называть устройства предпочитает "пандоматами" (сейчас это зарегистрированный торговый знак) - потому что очень нравятся панды. И признается, что основной доход сейчас приносит брендирование автоматов, то есть размещение рекламы на поверхности, а также аренда. За этой услугой обращаются экологически ответственные ретейлеры, Илюхин, в свою очередь, берет на себя обслуживание контейнеров и вывоз пластика.

- Аппарат может вместить полкубометра пластика, это 400-500 бутылок разного объема, - поясняет бизнесмен. - Есть точки, где выемку пластика необходимо производить два-три раза в день, но технически для нас это затратно. Поэтому в некоторых сетях нам пошли навстречу и меняют мешки самостоятельно, где-то приходится выезжать.

Получить за сданный пластик деньги закон не позволяет

Получить за сданный пластик деньги российское законодательство, как уже было сказано, пока не позволяет. Поэтому в петербургских пандоматах есть возможность обменять сданное на скидочные купоны. Например, есть возможность купить новую коллекцию в популярной сети магазинов детской одежды с 10-процентной скидкой. Для этого нужно было сдать от одной до 10 бутылок. Если сдать больше, скидка будет больше. Есть также возможность "выдавать" купоны на поездки на общественном транспорте, ее планируется реализовать в будущем. Однако, как поясняет консультант по вопросам экологического законодательства движения "РазДельный сбор" Екатерина Шалунова, такая система является менее устойчивой по сравнению с западной.

- Залоговая стоимость тары там составляет от 10 до 30 процентов стоимости напитка, - поясняет она. - У нас же все зависит от маркетинговых бюджетов, которые могут поменяться в любой момент.

Сеть пандоматов успешно развивается также в Москве и в Белгороде. Собранный пластик отправляют на переработку, пока - бесплатно. Переработчики таким образом получают качественное сырье, в интернете его готовы покупать по цене до 12 рублей за килограмм. А сами сборщики пластика решают вопрос его утилизации.

- Пандомат - первичный элемент, вторым звеном станет наша линия по переработке пластика в гранулят или хлопья, - рассказывает бизнесмен. - Конечный результат - линия по производству продукции из переработанного пластика.

Наиболее современные технологии в этом направлении сегодня может предложить Китай. Там уже делают из переработанного пластика различные товары повседневного спроса: на экосумку стандартного размера уходит шесть пластиковых бутылок, на футболку - восемь. Запустить такую линию в Санкт-Петербурге Илюхин планирует в нынешнем году.

Прямая речь

Дмитрий Крутой, и. о. начальника отдела вешних связей и экологического просвещения Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга:

Пандоматы - это очень хороший пример, который можно использовать как пилотный проект и масштабировать с уровня локальной бизнес-инициативы до общегородского проекта. При должной организации такие инициативы хорошо поддерживаются населением, при этом они способствуют повышению уровня экологической культуры.

Контакт

На сайте recyclemap.ru/spb можно выбрать пункт сдачи вторсырья в Санкт-Петербурге.