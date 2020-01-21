Более 50 фитнес-клубов, спортивных залов, студий для занятий йогой закрылись в Петербурге за последние полтора года, это десять процентов от общего объема рынка. И будущее индустрии в Северной столице видится экспертам довольно туманным.

Письма в прокуратуру, жалобы в Роспотребнадзор отправили несколько десятков клиентов закрывшегося фитнес-клуба Forest Fitness на Комендантском проспекте с октября 2019 года, которые пытаются вернуть свои деньги, потраченные на годовые абонементы. Люди подозревают, что не смогут ими воспользоваться в обозримой перспективе.

В похожей ситуации оказались клиенты клуба "Сфера Фитнес", работавшего на площади Чернышевского. Возврат денег за неиспользованные абонементы - это вполне работающая практика. Так, в конце декабря несколько клиентов смогли через суд взыскать деньги за абонементы с владельцев закрывшегося спортзала "Нева". По данным Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, всего в пользу клиентов с предпринимателя было взыскано более 67 тысяч рублей.

Ситуацию в отрасли сложно назвать позитивной. Президент Ассоциации фитнес-индустрии, президент World Gym в России Ольга Киселева отмечает, что в последние годы в данной сфере отмечалось существенное замедление темпов роста. Например, в 2017 году рост составил 7,5 процента, в 2018-м - 5,7. При этом в Петербурге в спортклубы ходит всего 12 процентов жителей, что ниже, чем в Москве или в других городах-миллионниках. Тем не менее, несмотря на низкий уровень охвата фитнес-услугами, клубы все равно закрываются.

Времена, когда люди покупали абонемент и приходили в клуб один раз в месяц или реже, ушли безвозвратно

В первую очередь с рынка уходят несетевые игроки. Ольга Киселева видит в этом две причины.

- Первая, и самая важная, - ошибки команд, запускающих noname-проекты. Локация, ценообразование и структура продуктового портфеля являются тремя основными составляющими, от которых зависят эффективность и "выживаемость" будущего фитнес-клуба. Часто одиночные noname-предприятия не учитывают их. А так как на рынке Санкт-Петербурга высокая конкуренция, то здесь быстро происходит отсев слабых игроков. Вторая причина - это исторически сложившаяся модель ценового демпинга в городе. Начат этот ценовой марафон был несколькими сетевыми компаниями, и преодолеть сложившийся алгоритм действий игроки отрасли города пока не в состоянии, - отмечает эксперт.

Как скажутся эти тенденции на потребителях? В Ассоциации фитнес-индустрии не видят повода для паники: дефицит мест в спортклубах точно не грозит. Но и рассчитывать на то, что сетевые игроки продолжат игру на понижение цены абонемента, горожанам не стоит. Фитнес-клуб - это коммерческая организация, отрасль не имеет никаких льгот, а себестоимость услуг ежегодно возрастает.

Павел Сигал, первый вице-президент "Опоры России", говорит, что в последние несколько лет фитнес-клубы жили в условиях затягивания поясов.

- Первыми эту тенденцию испытали клубы сегментов "средний" и "средний плюс": их клиенты стали уходить в ФОКи и небольшие спортивные залы и студии узкой направленности. В дальнейшем эта тенденция распространилась на сегмент "эконом", а в прошедшем году ее ощутили клубы сегмента "элит", - отмечает Сигал.

В принципе, фитнес-индустрия получала косвенную поддержку. В частности, недавно работодателей обязали оплачивать фитнес для сотрудников. Но это не привело к массовому притоку клиентов в клубы. Поддержкой от работодателей в первую очередь воспользовались те, кто и так занимается. Анонсирован новый законопроект, который позволит получать налоговый вычет за абонементы. Для потребителей это, конечно, станет приятным бонусом, но вот фитнес-клубам рассчитывать на увеличение клиентской базы не стоит.

- Налоговый вычет на фитнес не сможет кардинально повлиять на индустрию, как до этого не оказало влияние и обязательство для работодателей оплачивать фитнес-услуги работникам. Работодатели также массово сокращают издержки, и доля тех, кто ходит в финес-клуб за счет работодателя, крайне мала. Для роста индустрии, как и для экономики в целом, необходимо увеличение доходов населения, - считает Павел Сигал.

В Ассоциации фитнес-индустрии говорят, что сменить негативный тренд на позитивный могут льготы для участников рынка. Главные расходы - это налоги, на них может уходить до 40 процентов расходной части и арендная плата.

Но очевидно одно: даже если фитнес-индустрия вновь столкнется в притоком потребителей, это будет новый рынок. Времена, когда люди покупали абонемент и приходили в клуб один раз в месяц или реже, ушли безвозвратно.