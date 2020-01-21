Новости

В Британии обнаружили кладбище рабов Древнего Рима 15:39
В Геленджике полицейских арестовали за вымогательство взятки 15:36
Вышел трейлер "Секретных материалов Спенсера" с Марком Уолбергом 15:35
В Иране депутат пообещал 3 миллиона долларов за убийство Трампа 15:32
В Сыктывкаре ресторан наказали за образ Дональда Трампа 15:22
В Прикамье местный житель в наказание ставил пасынка на макароны 15:20
Петербуржцы выложили в соцсети фотографии затопленных набережных 15:19
В Петербурге может появиться проездной "на час" 15:17
Как водителей наказывают за неправильно включенный "поворотник" 15:16
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов 15:15
Пострадавшие в отеле "Карамель" получат дополнительную матпомощь 15:13
На борту рейса Бангкок-Новосибирск дебошир ударил пассажирку 15:03
Коммунальщики выплатят по 2 млн родным погибших при ЧП в отеле 15:03
В Польше раскопали "дом смерти" возрастом 1000 лет 15:00
Губернатор Подмосковья представил двух новых министров области 14:56
В ведомстве ООН по делам беженцев вскрыли коррупционную аферу 14:55
На Кубани провели уникальную операцию на паращитовидной железе 14:45
США и Китай приступят к переговорам по второй фазе торговой сделки 14:37
В Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамид 14:37
Петербургский художник "выпустил" на Дворцовую площадь гигантского ящера 14:32
Пермский политех откроет филиал в Когалыме 14:30
Краснов не видит необходимости в расширении полномочий прокуроров 14:30
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда 14:28
В Кисловодске мошенница украла деньги у просившего помощи мужчины 14:26
Первым гиперзвуковым "Цирконом" вооружат один из фрегатов 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 15:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жим до отказа

В Санкт-Петербурге закрылся каждый десятый фитнес-клуб, но дефицита мест не ожидается
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 10(8064)
Более 50 фитнес-клубов, спортивных залов, студий для занятий йогой закрылись в Петербурге за последние полтора года, это десять процентов от общего объема рынка. И будущее индустрии в Северной столице видится экспертам довольно туманным.
Многие поклонники фитнеса предпочитают тренироваться в небольших спортивных залах. Фото: Сергей Николаев/РГ Многие поклонники фитнеса предпочитают тренироваться в небольших спортивных залах. Фото: Сергей Николаев/РГ
Многие поклонники фитнеса предпочитают тренироваться в небольших спортивных залах. Фото: Сергей Николаев/РГ

Письма в прокуратуру, жалобы в Роспотребнадзор отправили несколько десятков клиентов закрывшегося фитнес-клуба Forest Fitness на Комендантском проспекте с октября 2019 года, которые пытаются вернуть свои деньги, потраченные на годовые абонементы. Люди подозревают, что не смогут ими воспользоваться в обозримой перспективе.

Фото: iStock
В какие бассейны не попасть без справки от врача

В похожей ситуации оказались клиенты клуба "Сфера Фитнес", работавшего на площади Чернышевского. Возврат денег за неиспользованные абонементы - это вполне работающая практика. Так, в конце декабря несколько клиентов смогли через суд взыскать деньги за абонементы с владельцев закрывшегося спортзала "Нева". По данным Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, всего в пользу клиентов с предпринимателя было взыскано более 67 тысяч рублей.

Ситуацию в отрасли сложно назвать позитивной. Президент Ассоциации фитнес-индустрии, президент World Gym в России Ольга Киселева отмечает, что в последние годы в данной сфере отмечалось существенное замедление темпов роста. Например, в 2017 году рост составил 7,5 процента, в 2018-м - 5,7. При этом в Петербурге в спортклубы ходит всего 12 процентов жителей, что ниже, чем в Москве или в других городах-миллионниках. Тем не менее, несмотря на низкий уровень охвата фитнес-услугами, клубы все равно закрываются.

Времена, когда люди покупали абонемент и приходили в клуб один раз в месяц или реже, ушли безвозвратно

В первую очередь с рынка уходят несетевые игроки. Ольга Киселева видит в этом две причины.

- Первая, и самая важная, - ошибки команд, запускающих noname-проекты. Локация, ценообразование и структура продуктового портфеля являются тремя основными составляющими, от которых зависят эффективность и "выживаемость" будущего фитнес-клуба. Часто одиночные noname-предприятия не учитывают их. А так как на рынке Санкт-Петербурга высокая конкуренция, то здесь быстро происходит отсев слабых игроков. Вторая причина - это исторически сложившаяся модель ценового демпинга в городе. Начат этот ценовой марафон был несколькими сетевыми компаниями, и преодолеть сложившийся алгоритм действий игроки отрасли города пока не в состоянии, - отмечает эксперт.

Как скажутся эти тенденции на потребителях? В Ассоциации фитнес-индустрии не видят повода для паники: дефицит мест в спортклубах точно не грозит. Но и рассчитывать на то, что сетевые игроки продолжат игру на понижение цены абонемента, горожанам не стоит. Фитнес-клуб - это коммерческая организация, отрасль не имеет никаких льгот, а себестоимость услуг ежегодно возрастает.

Павел Сигал, первый вице-президент "Опоры России", говорит, что в последние несколько лет фитнес-клубы жили в условиях затягивания поясов.

- Первыми эту тенденцию испытали клубы сегментов "средний" и "средний плюс": их клиенты стали уходить в ФОКи и небольшие спортивные залы и студии узкой направленности. В дальнейшем эта тенденция распространилась на сегмент "эконом", а в прошедшем году ее ощутили клубы сегмента "элит", - отмечает Сигал.

В принципе, фитнес-индустрия получала косвенную поддержку. В частности, недавно работодателей обязали оплачивать фитнес для сотрудников. Но это не привело к массовому притоку клиентов в клубы. Поддержкой от работодателей в первую очередь воспользовались те, кто и так занимается. Анонсирован новый законопроект, который позволит получать налоговый вычет за абонементы. Для потребителей это, конечно, станет приятным бонусом, но вот фитнес-клубам рассчитывать на увеличение клиентской базы не стоит.

Фото: iStock
Бездомный устроил ночлежку в фитнес-клубе и отсудил у него 140 тысяч рублей

- Налоговый вычет на фитнес не сможет кардинально повлиять на индустрию, как до этого не оказало влияние и обязательство для работодателей оплачивать фитнес-услуги работникам. Работодатели также массово сокращают издержки, и доля тех, кто ходит в финес-клуб за счет работодателя, крайне мала. Для роста индустрии, как и для экономики в целом, необходимо увеличение доходов населения, - считает Павел Сигал.

В Ассоциации фитнес-индустрии говорят, что сменить негативный тренд на позитивный могут льготы для участников рынка. Главные расходы - это налоги, на них может уходить до 40 процентов расходной части и арендная плата.

Но очевидно одно: даже если фитнес-индустрия вновь столкнется в притоком потребителей, это будет новый рынок. Времена, когда люди покупали абонемент и приходили в клуб один раз в месяц или реже, ушли безвозвратно.

Экономика Бизнес Малый бизнес Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

МО отозвало иск к замглавы Генштаба, проходящему по делу "Воентелекома"
Песков рассказал о первой встрече Путина и Джонсона
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
В России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа
Сбербанк столкнулся с мощнейшей DDOS-атакой
Технологии
Технологии
Санкции и ограничения: главные события IT-рынка
Здоровье
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защищаться от гриппа людям без прививки