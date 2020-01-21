Стало известно, на каких направлениях сильнее всего подешевели авиабилеты

В первом полугодии 2020 года в нашей стране существенно подешевели авиабилеты. Средняя стоимость перелета из одного российского города в другой и обратно, забронированного в первой половине января с отправлением до конца июня, снизилась на 19,5 процента. Авиабилеты за границу подешевели на 15 процентов по сравнению с первым полугодием 2019-го. Об этом сообщает интернет-сервис для путешественников Biletix.

Рейтинг самых подешевевших направлений по России возглавило путешествие из Санкт-Петербурга в Калининград. Если в первом полугодии 2019-го билет туда и обратно стоил в среднем 6837 рублей, в первом полугодии 2020-го - 3724 рубля. Падение составило 45,5 процента. На 44,5 процента подешевели авиабилеты из Оренбурга в Москву, на 41,4 процента - из российской столицы в Минеральные Воды.

В топ-3 наиболее подешевевших заграничных направлений вошли Прага (минус 34,2 процента), Берлин (минус 34 процента) и тайский курорт Самуи (минус 31 процент). Все вылеты осуществляются из Москвы.

Снижение стоимости авиабилетов эксперты Biletix связывают с продолжающимся развитием маршрутной карты лоукостеров, укреплением рубля и возрастающей популярностью чартерных перелетов.