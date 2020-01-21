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21.01.2020 13:14
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Калининграде железнодорожники собрали модель первого паровоза

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Фото: Пресс-служба Калининградской железной дороги Фото: Пресс-служба Калининградской железной дороги
Фото: Пресс-служба Калининградской железной дороги

Инженеры Калининградской железной дороги изготовили копию первого российского паровоза. Модель, выполненную в натуральную величину, установили возле здания управления железной дороги в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Фото: Архив Павла Чилина
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Речь идет о паровозе Черепановых, который в 1833-1834 годах сконструировали отец и сын Черепановы, крепостные заводчиков Демидовых. Копию паровоза воссоздали энтузиасты из Калининградской дирекции тяги по фотографиям и старым схемам. Группа инженеров творила в свободное от работы время в течение нескольких месяцев. Все детали изготовлены вручную.

Реплику паровоза Черепановых включат в экскурсионные маршруты. Кроме того, модель будут использовать в просветительской работе, к примеру, на профориентационных занятиях группы старшеклассников "Юный железнодорожник".

Создание модели первого российского паровоза посвятили 175-летию со дня начала серийного паровозостроения в России. Эта дата отмечается в 2020 году.

Справка "РГ"

Паровоз Черепановых мог везти по специально построенной дороге состав весом в 3,3 тонны, развивая скорость до 15 верст в час. Для сравнения, современный грузовой отечественный электровоз с асинхронным тяговым приводом "Гранит" совершил поездку с рекордным весом в 9 тысяч тонн.

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