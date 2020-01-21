В Петербурге девушку убило током от фонарного столба

В Петербурге во дворе дома на проспекте Обуховской обороны девушку убило током от фонарного столба. Она коснулась оголенного провода.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, девушке было 24 года. Она выгуливала во дворе собаку. Животное не пострадало. Рядом с телом погибшей лежал оголенный провод от фонаря.

Сейчас по факту ЧП петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье 238, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за которых погиб человек.

Выясняется, почему оборвался провод. В компании, обслуживающей фонари в Невском районе, изъята техническая документация.