В Петербурге может появиться проездной "на час"

Реформа общественного транспорта, которая кардинально изменит маршрутную сеть Северной столицы в середине июля, может привести к появлению нового тарифа - так называемого проездного "на час". Предполагается, что его обладатели смогут в течение 60 минут после начала поездки не платить за пересадку на другое транспортное средство.

С инициативой такого нововведения вчера, 20 января, на заседании комиссии ЗАКСа Санкт-Петербурга по промышленности, экономике и предпринимательству, выступил и.о. директора предприятия "Организатор перевозок" Владимир Шведченко. Появление новой тарифной опции обусловлено грядущим исчезновением петербургских маршруток, что вынудит часть пассажиров делать пересадку в ходе поездки. Проездной "на час" позволит при этом не оплачивать проезд на втором транспорте.

Ряд СМИ уточняет, что новый тариф будет запущен одновременно с транспортной реформой 16 июля. Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Организатора перевозок", эта информация неверна: решение о введении тарифной опции должно быть принято правительством Петербурга, и о конкретных сроках пока говорить преждевременно.

Напомним, что реформа общественного транспорта Санкт-Петербурга предусматривает ликвидацию всех маршрутов с индексом "К", а из нынешних 648 автобусных направлений останутся только 484, движение по которым будет усилено.