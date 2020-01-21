В Петербурге школьник сломал позвоночник в батутном центре

В Петербурге 11-летний мальчик получил компрессионный перелом позвоночника в батутном центре. Сейчас ребенок находится в больнице.

Как сообщает прокуратура Петербурга, ЧП произошло в батутном центре ТРК "Пять озер". Сейчас ведомство проводит проверку всех обстоятельств случившегося.

Свою проверку начали и специалисты регионального СК.

Выясняется, отвечало ли оборудование центра требованиям безопасности, имели ли возможность сотрудники предотвратить ЧП.

По результатам проверок как в прокуратуре, так и в региональном СК обещают принять процессуальное решение.