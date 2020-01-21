В новом году в Петрозаводске снова вернулись к теме платных автопарковок. Об этом идет речь в утвержденной городской комплексной схеме организации дорожного движения. Озвучена и предполагаемая стоимость одного часа.

О платных стоянках в Петрозаводске говорят уже не первый год. Город буквально задыхается от автомобилей. Забиты все улицы и квартальные проезды. Здесь в основном оставляют собственные автомобили сотрудники республиканских министерств и учреждений, расположенных в центральной части. Жители многих домов, устав от нашествия чужих машин, установили на своей территории шлагбаумы.

В микрорайонах Петрозаводска порядка 20 оборудованных платных стоянок. В среднем месячная оплата здесь обходится в три тысячи рублей. Свободные места бывают всегда. Стоянками, как правило, пользуются те, кто живет неподалеку. Остальные по-прежнему пристраивают свои автомобили во дворах и на газонах. В борьбе за парковочное место иногда доходит и до серьезного выяснения отношений.

Предложенный проект, который утвердили депутаты Петросовета, предполагал три варианта. Первый - стопроцентная занятость парковочных мест. А их - 360. Тариф - 40 рублей в час. В итоге за 12 часов удастся собрать 172,8 тысячи рублей. А за год эта сумма будет равняться 63 миллионам.

Сегодня в Петрозаводске оборудовано 20 платных стоянок. Места на них есть всегда. Возникает вопрос: нужны ли новые стоянки?

Второй вариант - 50-процентная загрузка парковок, третий - 30 процентов. Здесь цифры меньше. Располагаться платные парковки будут в центральной части города - на улицах Красная, Андропова, Дзержинского, Свердлова.

Прибыль будет делиться на две части. Одна пойдет инвестору, который возьмется за организацию парковочных мест и их содержание, вторая - муниципальному бюджету. При первом варианте - полной загруженности - Петрозаводск может получить 31,5 миллиона рублей.

В нынешнем году власти решили вернуться к теме платных парковок и уже более предметно заняться расчетами. Стоимость одного часа может составить от десяти до 38 рублей. Цена устанавливается и меняется в зависимости от наполняемости в разное время суток. Так, если заполнены 85 процентов парковок, один час будет стоить 10 рублей, если 90 процентов - 21 рубль, а если все 100-38 рублей.

Оплачивать стоянку можно будет через паркоматы, мобильные приложения и СМС-сообщения. Как считают разработчики, издержки, связанные с содержанием парковок, составят 15,8 миллиона рублей в год. На их строительство потребуется 11,6 миллиона рублей.

Законодательное собрание республики внесет изменения в административное законодательство, предусматривающие ответственность за неоплату парковочного места. После этого администрация городского округа подготовит документы, регламентирующие расчет стоимости использования платных парковок и перечень улиц, на которых они будут размещены.