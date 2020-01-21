В Псковской области нашли останки детей, расстрелянных нацистами

В Пыталовском районе Псковской области обнаружены останки десяти мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Все они были расстреляны нацистами, сообщает администрация области.

Изначально поисковый отряд "Поиск-97" пытался найти следы двух бойцов Красной армии, связистов, погибших в 1944 году. У деревни Каменка была обнаружена могила одного красноармейца. Во время работ раскоп осыпался и поисковики увидели массовое захоронение мирных граждан.

То, что это не воинское захоронение, было очевидно по предметам в могиле и характеру останков. Установлено, что среди погибших женщина с младенцем и несколько детей. В могилах нашли шрапнель, это вид артиллерийских снарядов. Также поисковики обратили внимание, что тела погибших имели повреждения. Все это свидетельствует о насильственном характере смерти людей.

Останки погибших мирных жителей, найденных у деревни Каменка, доставлены в соседнюю деревню Вышгородок. Сейчас они хранятся в Храме Святых Мучеников Бориса и Глеба. В ближайшее время начнется судмедэкспертиза, которая призвана официально установить причины смерти людей.

В администрации Псковской области отмечают, что у деревни Каменка в годы Великой Отечественной войны проходила немецкая железная дорога, через которую происходило снабжение армии противника. Магистраль проложили пленные концлагеря, расположенного в деревне Гавры Пыталовского района. В 1944 году в районе шли ожесточенные бои.