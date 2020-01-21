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21.01.2020 16:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В псковской школе мать одной из учениц напала на детей в раздевалке

Текст: Евгений Малышев (Псковская область)

Новая учебная четверть началась с ЧП в одной из псковских школ. Агрессивная женщина пробралась в раздевалку для мальчиков, учинила там скандал и избила как минимум одного из учащихся. Теперь ей предстоит ответить за содеянное.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД, причиной правонарушения стало желание матери одной из школьниц найти того, кто якобы разбил стекло телефона, принадлежащего ее дочери. Разборки сопровождались плевками дебоширки в школьников, размахивании кулаками, нецензурными оскорблениями, а один из учеников был вынужден обратиться за помощью к медикам, которые и сообщили правоохранителям о случившемся.

Личность правонарушительницы была установлена сотрудниками полиции. Женщина привлечена к административной ответственности за хулиганство и нанесение побоев. Правоохранительные органы обратили внимание псковских властей на необходимость усиления режима безопасности в городских школах.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков

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