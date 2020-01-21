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21.01.2020 15:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сыктывкаре ресторан наказали за образ Дональда Трампа

Текст: Евгений Малышев (Республика Коми)
Фото: Эва Мари Ускатеги/РИА Новости Фото: Эва Мари Ускатеги/РИА Новости
Фото: Эва Мари Ускатеги/РИА Новости

Ресторан Lucky Star, расположенный в столице Коми, будет наказан за ненадлежащую рекламу с использованием образа Дональда Трампа. На защиту имиджа действующего президента США встал бдительный гражданин, сообщивший о нарушении в региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

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Как сообщает пресс-служба УФАС по Республике Коми, в рекламе, установленной у входа в ресторан, Дональд Трамп представал перед взорами посетителей держащим поднос с едой в одной руке, другой же изображал одобрительный жест с поднятым вверх большим пальцем. При этом пиджак президента был украшен логотипом точки общепита.

В ходе рассмотрения заявления неназванного гражданина, просигнализировавшего о сомнительном использовании изображения американского президента, УФАС пришла к выводу, что представленные в рекламе сведения об одобрении Дональдом Трампом деятельности сыктывкарского ресторана являются недостоверными. Более того - указание на то, что тот или иной объект рекламирования одобряется должностным лицом государственной власти, пусть и американской, в принципе не допускается в рекламе.

Согласно решению УФАС ООО "Орион", с которым связана деятельность ресторана, должно прекратить распространение такой рекламы, предприятие и представляющие его должностные лица будут привлечены к административной ответственности.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар

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