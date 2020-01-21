Житель Архангельска продает яйцо динозавра за 770 тысяч рублей

Житель Архангельска по имени Сергей разместил объявление на сервисе Avito о продаже яйца динозавра. Особенность окаменелости в том, что в яйце якобы сохранился зародыш. За яйцо Сергей хочет выручить 770 тысяч 770 рублей.

Как сообщил "РГ" сам Сергей цена обусловлена уникальностью находки. Довольно редко в руки специалистов попадают окаменелые яйца тераподов с зародышем.

"Это не грибы, которые растут в лесу! На аукционе продают дороже", - отметил Сергей.

Он уверен в ценности своей находки. Размер зародыша составляет порядка шести сантиметров.

Яйцо было обнаружено Сергеем в 2010 году на реке Онега. Сам владелец полагает, что яйцу примерно 65-120 миллионов лет.

Стоит отметить, что объявление о продаже Сергей разместил в начале января. Пока покупателя на необычный лот он не нашел.