Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска

Жительница Архангельска два дня не могла покинуть кухню в собственной квартире. Из помещения ее не выпускала кошка. На третьи сутки женщина смогла позвать на помощь.

Как сообщает Архангельская областная служба спасения, ЧП произошло в доме №9/6 по улице Суворова. Прохожий заметил, что женщина в квартире на третьем этаже просит о помощи. Прохожий вызвал спасателей.

Выяснилось, что кошка никогда не отличалась хорошим характером, а тут и вовсе стала нападать на хозяйку при любой попытке покинуть кухню. Спасатели вскрыли дверь, поймали кошку в одеяло и, несмотря на активное сопротивление животного, поместили его в переноску.

Запертую переноску с кошкой спасатели отдали хозяйке и посоветовали владелице отнести свою питомицу в ветклинику на обследование.