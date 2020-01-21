Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС

Новости

ВОЗ: Коронавирус может распространиться за пределы Китая 14:03
В Московской филармонии исполнили "Евгения Онегина" 13:55
Подготовку женских экипажей новых китайских танков сняли на видео 13:55
Обыски прошли в фирме, чьи работники погибли при пожаре под Томском 13:53
В Петербурге школьник сломал позвоночник в батутном центре 13:47
Астраханец поймал на рыбалке щуку с редкой рыбой внутри 13:44
В Индии мужчина погиб от удара петуха во время нелегальных боев 13:42
Нижегородец из банды похитителей картины Шишкина получил 18 лет тюрьмы 13:37
Новосибирского автоинспектора, "напоившего" автомобиль виски, уволили 13:27
В Канаде начались слушания по экстрадиции финдиректора Huawei 13:18
В Калининграде железнодорожники собрали модель первого паровоза 13:14
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска 13:12
В ГБР готовы к принудительному приводу Порошенко на допрос 13:11
Вышел русский трейлер продолжения "Большого Лебовски" 13:10
В Томской области зарубежным студентам упростили получение гражданства 13:07
Все школы Астрахани закрыли на карантин из-за ОРВИ 13:07
Уральских коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за письмо без конверта 13:05
"Авиаинженер из США" выманил у жительницы Волгограда 1,2 млн рублей 13:05
В Перми подрядчика оштрафовали на 3,5 миллиона за плохую уборку снега 12:58
Песков рассказал о первой встрече Путина и Джонсона 12:55
В Башкирии главой района впервые стала женщина 12:55
В Псковской области нашли останки детей, расстрелянных нацистами 12:54
Жителей Алтая предупредили еще об одном мощном снежном шторме 12:53
Минск и Уфа создадут СП на основе высокотехнологичных производств 12:49
"Спартак" и ЦСКА не вошли в топ-200 сильнейших футбольных клубов мира 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 12:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на то, что участники топливного рынка в Крыму присоединятся к инициативам Совета министров республики, касающихся стабилизации цен. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Прогноз-2020: Бензин в Крыму подешевеет на 80 копеек

В качестве примера поддержки инициатив крымского правительства глава региона привел соглашение, которое с Совмином подписала одна из крупнейших сетей АЗС. По его словам, в рамках соглашения с 22 января она снизит стоимость дизельного топлива на один рубль - до 48,25 рубля за литр.

- С октября 2019 года компания в рамках соглашения с правительством республики снизила цены на дизтопливо в общей сложности на 1,7 рубля, - напомнил Аксенов.

По его словам, также с завтрашнего дня этот же нефтетрейдер на 1 рубль снизит цены на сжиженный газ до 23,25 рубля.

- Это практические результаты совместной работы власти и бизнеса в интересах всего общества, - подчеркнул глава Крыма. - Надеюсь, что и другие участники топливного рынка поддержат и присоединятся к инициативам Совета министров Республики Крым по стабилизации цен.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Товары и цены Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Цены на бензин

Главное сегодня

Песков рассказал о первой встрече Путина и Джонсона
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
В России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа
Иран заявил о попадании двух ракет в украинский Boeing
Сбербанк столкнулся с мощнейшей DDOS-атакой
Технологии
Технологии
Санкции и ограничения: главные события IT-рынка
Здоровье
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защищаться от гриппа людям без прививки