Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на то, что участники топливного рынка в Крыму присоединятся к инициативам Совета министров республики, касающихся стабилизации цен. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В качестве примера поддержки инициатив крымского правительства глава региона привел соглашение, которое с Совмином подписала одна из крупнейших сетей АЗС. По его словам, в рамках соглашения с 22 января она снизит стоимость дизельного топлива на один рубль - до 48,25 рубля за литр.

- С октября 2019 года компания в рамках соглашения с правительством республики снизила цены на дизтопливо в общей сложности на 1,7 рубля, - напомнил Аксенов.

По его словам, также с завтрашнего дня этот же нефтетрейдер на 1 рубль снизит цены на сжиженный газ до 23,25 рубля.

- Это практические результаты совместной работы власти и бизнеса в интересах всего общества, - подчеркнул глава Крыма. - Надеюсь, что и другие участники топливного рынка поддержат и присоединятся к инициативам Совета министров Республики Крым по стабилизации цен.