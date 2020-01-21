Александр Емельяненко арестован за пьяный дебош в Анапе

Известный боец ММА Александр Емельяненко арестован на семь суток за дебош, который он устроил под влиянием алкоголя в Анапе.

Инцидент произошел в ночь на 21 января в анапском селе Супсех. Спортсмен находился на базе отдыха "Спорт", где Емельяненко проводит тренировочный сбор. Как сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на источник в оперативных службах региона, спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения вел себя неадекватно и нарушал порядок.

В итоге полицейским пришлось его задержать. На Емельяненко был составлен протокол об административных правонарушениях, после чего он был арестован на семь суток. Любопытно, что в прошлом году боец ММА "отличился" в Кисловодске. Будучи в нетрезвом состоянии, многократный чемпион России и мира по боевому самбо разбил две машины, когда парковался.

Напомним, что в апреле 2020 года Александру Емельяненко предстоит провести поединок против Магомеда Исмаилова на турнире лиги АСА.