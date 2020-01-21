"Авиаинженер из США" выманил у жительницы Волгограда 1,2 млн рублей

44-летняя жительница одного из районов Волгоградской области пострадала от интернет-романа с 52-летним мужчиной, представившегося авиаинженером из США. Как сообщает пресс-служба главка МВД по области, возлюбленный обманом выманил у подруги по переписке 1 миллион 277 тысяч рублей.

Женщина познакомилась с иностранцем в июле, мужчина писал письма на русском языке, объяснив, что пользуется онлайн-переводчиком. Затем он сообщил, что уезжает на военные действия в Афганистан.

Появившись в онлайне, спустя несколько недель, возлюбленный рассказал, что был ранен и попросил деньги на лечение, обещая вернуть все с процентами после того, как получит страховку.

В течение нескольких месяцев волгоградка переводила мужчине деньги: сначала это были личные накопления, потом она оформляла кредиты в банке. Средства она перечисляла на зарегистрированные в США абонентские номера. Но герой романа ничего не возвращал, а затем перестал отвечать на письма. Тогда женщина, заподозрив аферу, обратилась в полицию.