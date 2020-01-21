Студент Дмитрий Киселев из Советского района на своей ферме разводит нехарактерную для Крыма породу рыбы - клариевого (африканского) сома. Благодаря правительственному гранту, молодой предприниматель приобрел профессиональное оборудование и планирует в ближайшее время в несколько раз увеличить производство.

По словам Дмитрия, его бизнес начался с хобби. Толчком к реализации задумки послужило перекрытие Северо-Крымского канала после воссоединения Крыма с Россией.

- В результате в Крыму значительно сократилось количество пресноводной рыбы, которой было и так мало. А мой отец и я - заядлые рыбаки. Поэтому неудивительно, что у нас появилась идея разводить сомов. Первое оборудование было самодельным и неудобным, оно не позволяло рыбе расти, как полагается. Профессиональное оборудование очень дорогое, и мы не могли его купить, - рассказывает Дмитрий.

Тогда глава крестьянско-фермерского хозяйства решил принять участие в конкурсе на получение гранта. И выиграл. Он приобрел необходимое оборудование для разведения пресноводной рыбы в домашних условиях.

- На момент нашей регистрации никто в Крыму разведением сомов не занимался, - отмечает Дмитрий.

Эта рыба неприхотливая, но имеет свои особенности.

- Африканский сом в основном обитает в Азии и Африке. Он теплолюбив, хорошо себя чувствует при температуре 26 градусов. Интересно, что он может жить без воды до трех суток, строение жабр позволяет дышать кислородом. Клариевый сом не имеет чешуи, у него отсутствуют мелкие кости (только хребет), а мясо розового цвета, - рассказывает фермер-рыбовод.

Эта рыба быстрорастущая, за 10 месяцев она достигает 1,5 - 2,7 килограмма. Были в хозяйстве сомы и по 4,5 килограмма. Хозяйство стало производить до 15 тонн в год. Обслуживанием фермы занимается сам Дмитрий, его родители и один наемный работник.

В помещении площадью 60 квадратов обустроено два бассейна, температура воздуха - 28 градусов тепла, воды - 26. Корм для сомов производят сами, это натуральные продукты: злаки и мелкая рыба. Мальков покупают в Краснодарском крае. Но в дальнейшем планируют разводить их в хозяйстве. Так что в скором времени это будет уже полный цикл выращивания рыбы.

В планах предпринимателя - увеличить производство минимум в три раза, а затем наладить переработку рыбы (копчение и вяленье).

Пока же надо решить проблему, актуальную для всех малых сельхозтоваропроизводителей Крыма, - выйти на стабильный рынок сбыта, что позволит не отдавать свой товар перекупщикам за копейки. Далеко не у всех фермеров есть возможность открыть собственную торговую точку. Сейчас Дмитрий реализует продукцию в основном на сельскохозяйственных ярмарках в Симферополе и Севастополе.

- Пока с оптовиками не работаем: рыба для Крыма новая, не все знают ее и берут. Да и определенные объемы поставок им нужны, - говорит Дмитрий.

Поэтому еще одна задача - популяризации нового сорта пресноводной рыбы среди местных жителей. Кстати, Дмитрий стал победителем регионального конкурса "Молодой предприниматель России-2019" в номинации "Производство".

Тем временем

После перекрытия Украиной Северо-Крымского канала рыборазведение на полуострове понесло невосполнимые потери. Водоемы, в которых выращивали промысловые виды, сократились на 6000 гектаров.

По данным министерства сельского хозяйства РК, за 9 месяцев 2019 года выращено 2240 тонн аквакультуры. Это значительно больше, чем в 2015 году, когда было всего 627 тонн. За 2018 год в Республике Крым производство аквакультуры увеличилось практически в два раза, с 800 до 1799 тонн. Инвесторы активно обращаются в правительство Крыма с заявками на открытие рыбоводческих предприятий, а уже действующие цеха расширяют производство.

Благодаря господдержке, предусмотренной ведомственной целевой программой, в 2019 году просубсидировано 18 сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 18,4 миллиона рублей.

В прошлом году в Крыму начали выращивать и морскую промысловую рыбу. В поселке Оленевка в Черноморском районе выпустили в озеро первую партию пиленгаса. Искусственным разведением форели в пресноводных водоемах в Крыму успешно занимаются два специализированных хозяйства.