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21.01.2020 14:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рыба. Принцип домино

Россельхознадзор ограничил поставки аквакультуры из Китая. Как это отразится на внутреннем рынке?
Текст: Марина Бровкина
Российская газета - Экономика Юга России № 10(8064)
Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции аквакультуры из Китая. Подорожают ли на юге эти продукты, как отреагируют на ограничения поставок местные предприятия аквакультуры и что прогнозируют представители ресторанного бизнеса?
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Под запретом находятся выращиваемые в Китае угорь, тилапия, осетр, форель, отдельные виды креветок, а также морские коктейли. В прошлом году опасная рыбная продукция из Китая выявлялась более 40 раз. В ней находили такие химические элементы, которые даже рядом с пищей держать нельзя: кадмий, ртуть и мышьяк. Россельхознадзор информировал об этом соответствующие структуры КНР, но никаких расследований не было, соответственно, не изменилось и качество продукции. А в декабре наши специалисты провели инспекцию рыбоводческих предприятий Китая и обнаружили там массу нарушений. Например, рыбоводы применяли лекарства и гормоны и не заявляли об этом, на некоторых предприятиях отсутствовала система отслеживания товара. Были "проколы" со сроками давности, например, инспекторы нашли продукцию, выпущенную еще в 2013 году. Из-за всех этих нарушений и последовало ограничение поставок.

Фото: AP
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Как рассказал исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, ограничения, введенные Россельхознадзором, вряд ли изменят структуру потребления и существенно повлияют на наш рынок. Из Китая мы импортируем в основном белую рыбу. Выпадающие объемы без особого труда можно заместить минтаем, хеком, треской и навагой. С креветками другая ситуация. Их было выгоднее всего закупать именно в Поднебесной. Поэтому, если цены и подрастут, то, скорее всего, именно на креветки - процентов на 20 - 30 при оптовых закупках и на 10 - в рознице.

- Я много лет работаю в ресторанном бизнесе, и все это время продукты аквакультуры только дорожают, так что нам не привыкать, - комментирует ограничения совладелец ростовского ресторана Андрей Королев. - Когда-то гребешок мы брали по тысяче рублей за килограмм, сегодня по три. За китайский просили 2,5 тысячи, и многие решили покупать у китайцев. У них все дешевле: устрицы, креветки, крабовое мясо, та же тилапия, осетр и угорь. Но при этом запах специфический и вкус оставляет желать лучшего. А после того как в некоторых из этих продуктов специалисты Россельхознадзора обнаружили мышьяк и ртуть, мы, конечно, откажемся от них полностью. Причем независимо от того, продлят запрет или нет. Даже если китайские производители найдут обходные пути, мы не будем у них покупать, потому что не хотим травить своих клиентов. Тут дело уже не в цене, а в доверии людей, ведь многие заказывают устрицы или рыбу, надеясь, что это принесет пользу организму. Думаю, мы найдем замену китайской продукции.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По словам Королева, коллеги ростовских рестораторов из Санкт-Петербурга изначально заключали договора не с китайскими аквафермерами, а с Вьетнамом, Чили и дальневосточными производителями. Правда, и там не обходилось без проблем. Прежде всего, сложно доставить товар. Необходимы стабильные транспортные поставки, правильное хранение, экспедиторские услуги, ведь морские деликатесы второй свежести нельзя подавать на стол. Специальные авиарейсы - это большая редкость. Товар шел пассажирскими рейсами, если был недогруз. Но гарантировать, сколько придет морепродуктов, и определить конкретные даты поставки оптовикам сложно.

- Некоторые рестораторы пользуются продукцией, выловленной браконьерами, - добавил Королев. - Но здесь можно угодить в неприятную историю. Мы не знаем, где ловят такую рыбу и достают моллюски. Возможно, это происходит в хозяйственной акватории, и тогда мидии или креветки будут попахивать нефтью. Браконьер удобен, он может привезти точно пять кило, если ему столько заказали. А фирма работает на рынок, ей нужен вал. И кто здесь в выигрыше?

Конечно, браконьеры, которые "рубят" цены официальному производителю. Использовать продукты самого низкого ценового сегмента, следовательно, и качества сейчас не самый лучший вариант, считают эксперты. Можно запросто лишиться клиентов, которых и так немного. Рестораны рассчитывают на тех официальных производителей, которые находятся поближе и считают, что это хороший шанс для местных аквафермеров. Правда, сами аквафермеры не уверены, что из-за запрета китайской рыбопродукции им удастся выйти на новый уровень производства.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- На юге аквафермеры специализируются на теплолюбивой рыбе с годичным сроком созревания, это белый амур, толстолобик и карп, - подчеркнул коммерческий директор азовского рыбоводческого завода Сергей Мирошниченко. - Креветки мы выращивать вряд ли будем, так что придется любителям довольствоваться теми, что привезут, скорее всего, из Таиланда или Вьетнама. Не думаю, что рынок резко отреагирует на исчезновение китайских креветок и других морепродуктов. Наш бизнес зависит не от Китая, а от кредитной политики банков. Процентные ставки так высоки, что некоторые производители вообще отказываются от кредитования, другие берут займы по программам поддержки среднего и малого бизнеса, что гораздо накладнее: возвращать приходится по ставке 10 процентов. Зато получить такой кредит можно быстрее. Сложно конкурировать с европейскими предпринимателями при неравных стартовых условиях. Так что возникшие проблемы у китайцев вряд ли скажутся на отечественном аквафермере. У них свои проблемы, у нас - свои.

По словам руководителя донской рыбоводной компании Александра Ершова, если не поддерживать отечественных производителей, придется есть рыбу, выращенную на очистных сооружениях наших восточных соседей.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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- Есть рыба, которая может жить и в сточных водах, она выдерживает большую степень загрязнения воды, но сохраняет в себе свинец, ртуть и другую вредную химию, - говорит Ершов. - Зато китайцы очень заинтересованы в продуктах, выращенных в России по всем правилам. Не исключение и донская рыба. Сейчас они создают перевалочные пункты в Казахстане, чтобы выстроить логистику. В результате все будут в плюсе: у китайцев появится хорошая рыба, а у аквафермеров - большой рынок сбыта.

Попытки реализовать продукцию в западных странах к успеху не привели. Там выращивают столько рыбы, сколько потребляют. Как сказал советник президента ТПП Ростовской области Юрий Корнюш, позитив в том, что государство контролирует получение гражданами качественной продукции. Ростовская область производит около 20 тысяч тонн прудовой рыбы в год. Самая серьезная проблема - переработка и предпродажная подготовка. Наличие собственной переработки вывело бы реализацию на новый уровень, а грамотная подготовка к продаже еще больше повысила бы рентабельность акваферм. Эксперты отрасли сходятся в одном: рынок не терпит пустоты. Российские производители, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой, вполне способны заполнить освободившуюся нишу. На данный момент существует два "лагеря", где активно развивается новое направление: Черное море и юг Дальнего Востока. Есть несколько участков для выращивания моллюсков на южном берегу Крымского полуострова. Причем потенциал Крыма, по мнению экспертов, велик.

Кстати

В Ростовской области работает более 300 предприятий, которые занимаются прудовым, индустриальным и пастбищным рыбоводством. Рыбаки используют ресурсы Азовского и Черного моря, а также внутренних пресноводных водоемов: Цимлянского, Веселовского и Пролетарского водохранилища.

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