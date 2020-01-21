В Астраханской области, помимо томатов, сумели наладить переработку практически всех видов овощей: баклажанов, кабачков, тыквы, лука, перца, патиссонов и сельдерея. Но развивается производство в основном за счет крупных компаний. Фермеров, которые выращивают и перерабатывают овощи, в регионе буквально раз, два и обчелся.

Ровно десять лет назад в минсельхозе области сообщил, что овощеводы добились хороших результатов, собрав за сезон 2009 года почти 600 тысяч тонн продукции, в том числе 350 тысяч тонн томатов, на четверть увеличив показатель предыдущего года. Но на переработку тогда было направлено всего пять процентов, 30,9 тысячи тонн. После этого в регионе приняли программу развития овощеводства, и через пять лет переработка выросли в 1,7 раза, до 54,4 тысячи тонн. Но и сам сбор овощей увеличился в 2,3 раза, до одного миллиона 425 тысяч тонн, так что доля переработанной продукции фактически "растворилась" в общем объеме, составив меньше четырех процентов.

Но как раз с этого момента ситуация начала меняться. Сначала Астраханская консервная компания расширила ассортимент, установив новые производственные линии. Помимо традиционных томатной пасты и помидоров в собственном соку на предприятии начали производить грибное рагу, баклажаны с чесноком, ассорти из цветной капусты, корнишонов и черри, а также диетические сиропы и джемы. А в 2016 году в Харабалинском районе успешно реализовали крупный инвестпроект: создали агропромышленный комплекс "Астраханский", который перекрыл показатели всех астраханских компаний вместе взятых. Начав с 50 тысяч тонн, в 2017-м на заводе переработали уже 200 тысяч тонн томатов, а в 2019-м - 346 тысяч тонн.

В нынешнем году предприятие планирует открыть филиал в Енотаевском районе мощностью переработки 50 тысяч тонн в год. В то же время с рынка потихоньку уходят небольшие компании: число переработчиков, которых и так было меньше двух десятков, уменьшилось в полтора раза, до 11. Не заинтересовала переработка и фермеров, которые эти овощи и выращивают. Хотя местные власти планировали активно их к ней привлекать, призывая открывать мини-цеха.

- Это совсем другой вид бизнеса, и там нужны другие вложения, - объяснил "РГ" владелец передового овощеводческого хозяйства в Енотаевском районе Алексей Арефьев. - Заводы стоят сотни миллионов рублей, а не десятки. Да и интереса особого нет, мы у себя организовали термическую обработку и упаковку продукции, и проблем со сбытом не испытываем: выращиваем, придаем товарный вид и поставляем в известные торговые сети по всей стране.

По мнению директора предприятия "Астраханские консервы" Натальи Акимовой, фермеры не интересуются переработкой, так как на нее не распространяется господдержка. Если овощеводам минсельхоз выделяет субсидии на покупку семян и приобретение мелиоративной системы, то производителям ничего не полагается.

- Теоретически есть возможность оформить 25-процентную компенсацию затрат на оборудование, но получить ее очень сложно, нам это пока так и не удалось, - сообщила Наталья Акимова. По ее словам, производство консервов - это затратно и сложно, нужно иметь хорошую денежную подушку и штат квалифицированных специалистов. Кроме этого, сильно давят налоги, а цена продукции зависит от настроения федеральных сетевиков.

- Именно они диктуют сегодня условия рынка, а не производитель, - говорит Наталья. - Поэтому затраты наши растут, а доходы - нет. В то же время фермеры с огородом и заводом все-таки есть. Гордость Черноярского района - хозяйство Натальи Саблиной, где выращивают помидоры, кабачки, перец, патиссоны, огурцы и баклажаны, а затем делают из них маринад в собственном цеху. Но если в 2015 году хозяйство перерабатывало 2,6 тысячи овощей, то к началу 2020-го сократило производство ровно в два раза. Наталья Саблина от комментариев отказалась, ограничившись фразой: "Пока работаю".

По мнению известного овощевода Приволжского района Евгения Ануфриева, сегодня фермерам есть смысл заниматься переработкой только в том случае, если они выступают как представители крупного завода либо объединяются в кооперативы.

- Наш бизнес сезонный, а для производства нужны стабильные поставки, - говорит Ануфриев. - Кроме того, мы не владеем ситуацией, поэтому то все выплескивают свой товар, то его нет. Объединившись, фермеры хотя бы будут понимать, когда и с какой ценой выходить на рынок.