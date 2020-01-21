Новости

В Британии обнаружили кладбище рабов Древнего Рима 15:39
В Геленджике полицейских арестовали за вымогательство взятки 15:36
Вышел трейлер "Секретных материалов Спенсера" с Марком Уолбергом 15:35
В Иране депутат пообещал 3 миллиона долларов за убийство Трампа 15:32
В Сыктывкаре ресторан наказали за образ Дональда Трампа 15:22
В Прикамье местный житель в наказание ставил пасынка на макароны 15:20
Петербуржцы выложили в соцсети фотографии затопленных набережных 15:19
В Петербурге может появиться проездной "на час" 15:17
Как водителей наказывают за неправильно включенный "поворотник" 15:16
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов 15:15
Пострадавшие в отеле "Карамель" получат дополнительную матпомощь 15:13
На борту рейса Бангкок-Новосибирск дебошир ударил пассажирку 15:03
Коммунальщики выплатят по 2 млн родным погибших при ЧП в отеле 15:03
В Польше раскопали "дом смерти" возрастом 1000 лет 15:00
Губернатор Подмосковья представил двух новых министров области 14:56
В ведомстве ООН по делам беженцев вскрыли коррупционную аферу 14:55
На Кубани провели уникальную операцию на паращитовидной железе 14:45
США и Китай приступят к переговорам по второй фазе торговой сделки 14:37
В Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамид 14:37
Петербургский художник "выпустил" на Дворцовую площадь гигантского ящера 14:32
Пермский политех откроет филиал в Когалыме 14:30
Краснов не видит необходимости в расширении полномочий прокуроров 14:30
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда 14:28
В Кисловодске мошенница украла деньги у просившего помощи мужчины 14:26
Первым гиперзвуковым "Цирконом" вооружат один из фрегатов 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 14:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

От томатов к маринадам

Как изменился рынок овощепереработки в Астраханской области за последние десять лет
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Экономика Юга России № 10(8064)
В Астраханской области, помимо томатов, сумели наладить переработку практически всех видов овощей: баклажанов, кабачков, тыквы, лука, перца, патиссонов и сельдерея. Но развивается производство в основном за счет крупных компаний. Фермеров, которые выращивают и перерабатывают овощи, в регионе буквально раз, два и обчелся.
Фото: Максим Коротченко Фото: Максим Коротченко
Фото: Максим Коротченко

Ровно десять лет назад в минсельхозе области сообщил, что овощеводы добились хороших результатов, собрав за сезон 2009 года почти 600 тысяч тонн продукции, в том числе 350 тысяч тонн томатов, на четверть увеличив показатель предыдущего года. Но на переработку тогда было направлено всего пять процентов, 30,9 тысячи тонн. После этого в регионе приняли программу развития овощеводства, и через пять лет переработка выросли в 1,7 раза, до 54,4 тысячи тонн. Но и сам сбор овощей увеличился в 2,3 раза, до одного миллиона 425 тысяч тонн, так что доля переработанной продукции фактически "растворилась" в общем объеме, составив меньше четырех процентов.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Как будет развиваться аквакультура юга России в 2020 году

Но как раз с этого момента ситуация начала меняться. Сначала Астраханская консервная компания расширила ассортимент, установив новые производственные линии. Помимо традиционных томатной пасты и помидоров в собственном соку на предприятии начали производить грибное рагу, баклажаны с чесноком, ассорти из цветной капусты, корнишонов и черри, а также диетические сиропы и джемы. А в 2016 году в Харабалинском районе успешно реализовали крупный инвестпроект: создали агропромышленный комплекс "Астраханский", который перекрыл показатели всех астраханских компаний вместе взятых. Начав с 50 тысяч тонн, в 2017-м на заводе переработали уже 200 тысяч тонн томатов, а в 2019-м - 346 тысяч тонн.

В нынешнем году предприятие планирует открыть филиал в Енотаевском районе мощностью переработки 50 тысяч тонн в год. В то же время с рынка потихоньку уходят небольшие компании: число переработчиков, которых и так было меньше двух десятков, уменьшилось в полтора раза, до 11. Не заинтересовала переработка и фермеров, которые эти овощи и выращивают. Хотя местные власти планировали активно их к ней привлекать, призывая открывать мини-цеха.

- Это совсем другой вид бизнеса, и там нужны другие вложения, - объяснил "РГ" владелец передового овощеводческого хозяйства в Енотаевском районе Алексей Арефьев. - Заводы стоят сотни миллионов рублей, а не десятки. Да и интереса особого нет, мы у себя организовали термическую обработку и упаковку продукции, и проблем со сбытом не испытываем: выращиваем, придаем товарный вид и поставляем в известные торговые сети по всей стране.

По мнению директора предприятия "Астраханские консервы" Натальи Акимовой, фермеры не интересуются переработкой, так как на нее не распространяется господдержка. Если овощеводам минсельхоз выделяет субсидии на покупку семян и приобретение мелиоративной системы, то производителям ничего не полагается.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
Что мешает АПК Черноземья реализовать свой экспортный потенциал

- Теоретически есть возможность оформить 25-процентную компенсацию затрат на оборудование, но получить ее очень сложно, нам это пока так и не удалось, - сообщила Наталья Акимова. По ее словам, производство консервов - это затратно и сложно, нужно иметь хорошую денежную подушку и штат квалифицированных специалистов. Кроме этого, сильно давят налоги, а цена продукции зависит от настроения федеральных сетевиков.

- Именно они диктуют сегодня условия рынка, а не производитель, - говорит Наталья. - Поэтому затраты наши растут, а доходы - нет. В то же время фермеры с огородом и заводом все-таки есть. Гордость Черноярского района - хозяйство Натальи Саблиной, где выращивают помидоры, кабачки, перец, патиссоны, огурцы и баклажаны, а затем делают из них маринад в собственном цеху. Но если в 2015 году хозяйство перерабатывало 2,6 тысячи овощей, то к началу 2020-го сократило производство ровно в два раза. Наталья Саблина от комментариев отказалась, ограничившись фразой: "Пока работаю".

По мнению известного овощевода Приволжского района Евгения Ануфриева, сегодня фермерам есть смысл заниматься переработкой только в том случае, если они выступают как представители крупного завода либо объединяются в кооперативы.

- Наш бизнес сезонный, а для производства нужны стабильные поставки, - говорит Ануфриев. - Кроме того, мы не владеем ситуацией, поэтому то все выплескивают свой товар, то его нет. Объединившись, фермеры хотя бы будут понимать, когда и с какой ценой выходить на рынок.

Экономика АПК Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

Главное сегодня

МО отозвало иск к замглавы Генштаба, проходящему по делу "Воентелекома"
Песков рассказал о первой встрече Путина и Джонсона
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
В России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа
Сбербанк столкнулся с мощнейшей DDOS-атакой
Технологии
Технологии
Санкции и ограничения: главные события IT-рынка
Здоровье
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защищаться от гриппа людям без прививки