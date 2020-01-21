Кот Мостик предложил приютить собак с острова Тузла

Около 40 собак и щенят, поселившиеся на острове Тузла в городке мостостроителей за годы возведения Крымского моста, ищут своих хозяев. Объявление о поиске хозяев опубликовано в аккаунте Кота Мостика в соцсетях.

- Собачий отряд "Котмостнадзора" уезжает с вахты и ищет новый дом, - написали авторы поста от имени главного любимца мостостроителей. - Я своими работниками доволен, написал бы рекомендательное письмо каждому, но у меня лапки. Кто готов взять себе лучших четвероногих вахтовиков, звоните.

В течение нескольких лет собак на острове Тузла подкармливали вахтовики, приезжавшие на стройку века. Теперь же их длительные командировки на стройку в Керченском проливе завершились. Часть любимых питомцев разъехались по стране, но некоторые четвероногие помощники остались без хозяев. Более десяти собак уже приютили у себя жители Керчи.

В то же время живой символ Крымского моста - кот Мостик, контролировавший его возведение несколько лет, - останется жить вблизи Керченского пролива.

"Я же талисман, куда мост без меня! Буду за эксплуатацией следить!" - отметил главный персонаж блога, намекая на перспективу обрести постоянное жилище в Центре управления проездом, что построен на таманском берегу у Крымского моста.