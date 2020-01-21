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21.01.2020 12:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кот Мостик предложил приютить собак с острова Тузла

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Около 40 собак и щенят, поселившиеся на острове Тузла в городке мостостроителей за годы возведения Крымского моста, ищут своих хозяев. Объявление о поиске хозяев опубликовано в аккаунте Кота Мостика в соцсетях.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Кот-блогер Мостик выберет занятие после стройки Крымского моста

- Собачий отряд "Котмостнадзора" уезжает с вахты и ищет новый дом, - написали авторы поста от имени главного любимца мостостроителей. - Я своими работниками доволен, написал бы рекомендательное письмо каждому, но у меня лапки. Кто готов взять себе лучших четвероногих вахтовиков, звоните.

В течение нескольких лет собак на острове Тузла подкармливали вахтовики, приезжавшие на стройку века. Теперь же их длительные командировки на стройку в Керченском проливе завершились. Часть любимых питомцев разъехались по стране, но некоторые четвероногие помощники остались без хозяев. Более десяти собак уже приютили у себя жители Керчи.

В то же время живой символ Крымского моста - кот Мостик, контролировавший его возведение несколько лет, - останется жить вблизи Керченского пролива.

"Я же талисман, куда мост без меня! Буду за эксплуатацией следить!" - отметил главный персонаж блога, намекая на перспективу обрести постоянное жилище в Центре управления проездом, что построен на таманском берегу у Крымского моста.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Общество Природа Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив

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